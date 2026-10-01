Los tenedores López y Maroto exigen restringir los pisos turísticos en Madrid cuando rechazaron prohibirlos en el centro hace un año

El PSOE de Madrid ha exigido este miércoles restringir los pisos turísticos en la región, poco más de un año después de que su grupo municipal votara en contra del Plan Reside, la norma de José Luis Martínez-Almeida que prohíbe los pisos turísticos en los edificios de vecinos del centro de la capital. Óscar López y Reyes Maroto han encabezado la ofensiva.

Los grupos socialistas en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid han celebrado unas jornadas sobre el futuro del turismo madrileño, inauguradas por el secretario general del PSOE-M y la portavoz municipal. En ellas han presentado sus enmiendas a la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo, cuyo eje es proteger el uso residencial frente a la conversión de viviendas en alojamientos turísticos.

Los socialistas proponen que los municipios puedan limitar los pisos turísticos cuando haya una concentración elevada y que se declaren áreas turísticas saturadas o zonas tensionadas, donde se podría suspender temporalmente la inscripción de nuevas viviendas de uso turístico. También plantean exigir el título urbanístico habilitante y la autorización expresa de la comunidad de propietarios.

López ha resumido la posición del partido con un lema: «No son viviendas, son un negocio». El dirigente socialista ha defendido el decreto que el Congreso vota el viernes, que sube el IVA de estos pisos del 0% actual al 10%. Esa cifra queda lejos del 21% que el Gobierno se había fijado como objetivo, una rebaja que se ha interpretado como un gesto para lograr apoyos en el Congreso.

Maroto, por su parte, ha puesto el foco en los pisos ilegales y en el consistorio. «El Ayuntamiento tiene que inspeccionar, sancionar y hacer cumplir la normativa», ha reclamado la portavoz socialista.

Las jornadas se han celebrado un día después de que Almeida acusara en el Pleno a Maroto de ser «un fondo buitre» por su patrimonio y extendiera la acusación a López. Según sus últimas declaraciones de bienes, Maroto tiene seis inmuebles, todos al 50%: cinco adquiridos por compraventa en Alcorcón y uno heredado. López declaró ante el Congreso en 2023 el 100% de una vivienda en Madrid, el 50% de otra en Segovia y el 25% de dos viviendas heredadas.

Sin embargo, el grupo que dirige Maroto tuvo en su mano apoyar el mayor recorte de pisos turísticos aprobado en la capital. El 21 de mayo de 2025, el Pleno de Cibeles aprobó el Plan Reside con los votos del PP, la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y el PSOE.

La norma prohíbe los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales del centro histórico, incluso en planta baja, y solo los permite en edificios enteros dedicados en exclusiva a ese uso. Fuera del centro, obliga a que tengan acceso independiente y estén en sótano, planta baja o primera. Además, prohíbe convertir locales comerciales en pisos turísticos en el centro histórico.

El plan partía de un diagnóstico que el propio Ayuntamiento hizo público: de los 16.100 pisos turísticos que operaban en Madrid, solo unos 1.200 eran legales. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, lo presentó como la respuesta al Plan Especial de Hospedaje de 2019, impulsado por el gobierno de Manuela Carmena con el apoyo del PSOE.

Para justificar su voto en contra, Maroto alegó que el plan ignoraba la magnitud real de la crisis habitacional, en la que «las personas sin hogar son el eslabón más débil». El portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, advirtió de un riesgo de expulsión masiva de residentes en barrios como Lavapiés.

Desde entonces, la portavoz socialista ha rebautizado la norma como Plan Expulsa y la ha tachado de «alfombra roja a los especuladores», porque permite convertir edificios completos en alojamientos turísticos. Maroto ha atribuido además la reducción de pisos turísticos en la capital a la ventanilla única estatal, y no a la regulación municipal.

El PSOE no se ha limitado a criticar el plan. Esta misma semana, socialistas y Más Madrid han reclamado suspender el Plan Reside, que está en vigor desde septiembre de 2025, en plena ofensiva de la izquierda tras el desahucio de Maricarmen.

El partido que ahora exige limitar los pisos turísticos pide así dejar sin efecto la norma que los expulsó de los edificios de vecinos del centro de Madrid.