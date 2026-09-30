Ni geranios ni hortensias: la mejor planta resistente que puedes poner en tu terraza para tener un escudo natural contra las plagas de insectos

Las plagas pueden convertirse en uno de los principales problemas de las plantas de terraza. Pulgones, moscas y otros insectos encuentran en estos espacios un lugar favorable para instalarse.

No obstante, existe una especie aromática y resistente que tradicionalmente se ha utilizado para mantenerlos alejados: la ruda.

La ruda, una planta resistente para proteger la terraza de los insectos

La ruda (Ruta graveolens) es una planta perenne que puede alcanzar entre 50 centímetros y un metro de altura. Desarrolla tallos leñosos, redondos y ramificados, mientras que sus hojas presentan una tonalidad verde azulada, blanquecina o grisácea.

Una de sus características más reconocibles es el olor que desprende. Sus hojas cuentan con glándulas que liberan un aroma fuerte y amargo cuando se frotan. Durante la floración produce pequeños ramilletes de flores amarillas que aportan un valor ornamental adicional.

Esta especie procede de zonas secas del sur de Europa y se adapta bien a distintos espacios exteriores. Su resistencia y su capacidad para mantenerse verde durante buena parte del año explican que sea una planta habitual en jardinería.

¿Cómo actúa la ruda como repelente contra los insectos?

El intenso olor de la ruda es uno de los motivos por los que esta planta se ha utilizado tradicionalmente como recurso frente a determinadas plagas. Sus compuestos aromáticos pueden resultar desagradables para algunos insectos, por lo que su presencia puede contribuir a mantenerlos alejados de determinadas zonas del jardín o la terraza.

La relación entre la ruda y el control de plagas también aparece en preparados elaborados con la propia planta. PortalFrutícola señala el uso de elaboraciones a base de ruda para el control de diferentes organismos perjudiciales para los cultivos.

Esto no significa que una maceta de ruda pueda eliminar por sí sola cualquier infestación. Su función debe entenderse como una medida complementaria y no como un tratamiento universal contra las plagas.

¿Qué cuidados necesita la planta de ruda?

La ruda necesita una ubicación luminosa, aunque conviene protegerla de una exposición solar excesivamente intensa. También tolera mejor las temperaturas cálidas que el frío extremo, por lo que en zonas con inviernos muy fríos puede necesitar protección.

El riego de la ruda debe ser moderado. El exceso de agua puede favorecer la aparición de problemas relacionados con hongos, mientras que una sequía prolongada puede debilitar la planta y favorecer determinadas plagas. Los expertos de EcologíaVerde recomiendan controlar especialmente este equilibrio y señala como amenazas los ácaros, la mosca blanca y los hongos.

Respecto al suelo, es aconsejable un sustrato alcalino y la incorporación ocasional de abono orgánico. La poda puede realizarse durante el invierno para estimular el crecimiento y controlar la forma del ejemplar.

La ruda también puede multiplicarse mediante semillas o esquejes. En el caso de las semillas, necesita humedad, luz y una temperatura aproximada de 20 grados para favorecer la germinación. Los esquejes pueden obtenerse de ramas leñosas durante primavera o verano.

Por tanto, la ruda reúne varias características interesantes para una terraza: es perenne, resistente, aromática y puede aportar una función complementaria frente a determinados insectos.