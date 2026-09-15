Daniel Gómez, biólogo andaluz especializado en plagas: «El avispón oriental invasor se consolidará en Sevilla si no se actúa rápido y con contundencia»

La aparición de varios ejemplares de avispón oriental en el Parque de María Luisa ha vuelto a poner el foco sobre una especie invasora que ya se ha asentado en otras zonas de Andalucía. Esa es la razón de que Daniel Gómez, biólogo gaditano, tema que Sevilla se convierta en el lugar perfecto para que se desarrolle.

De hecho, según el biólogo, los avistamientos repetidos en una misma zona pueden ser una señal de que existe un nido relativamente cerca. Aun así, las obreras son capaces de desplazarse varios cientos de metros en busca de alimento, de modo que encontrar un ejemplar aislado no demuestra por sí solo la existencia de una colonia.

El problema es que la aparición de varios avispones orientales es la primera señal peligrosa de su expansión: «El avispón oriental invasor se consolidará en Sevilla si no se actúa rápido y con contundencia».

El avispón oriental encuentra en Sevilla un lugar perfecto para vivir, según Daniel Gómez

Según ha explicado Daniel Gómez a ABC Sevilla, la posibilidad de que el avispón oriental termine convirtiéndose en una presencia habitual en los parques de la ciudad es alta. «Tiene pinta de que así va a ser, sobre todo si no se actúa rápido y con contundencia, lo cual veo complicado», ha señalado el biólogo.

La razón es que los grandes parques urbanos reúnen varias de las condiciones que facilitan la instalación de esta especie.

En el caso del Parque de María Luisa, Gómez ha destacado la existencia de suelo en el que pueden aparecer nidos subterráneos, árboles maduros con huecos, edificaciones antiguas, agua disponible en fuentes y estanques y una gran variedad de posibles alimentos.

El clima también juega a favor del avispón oriental porque procede de regiones cálidas y tiene una elevada tolerancia a las temperaturas altas, por lo que los veranos largos y calurosos de Sevilla encajan especialmente bien con su biología.

Otras ciudades de Andalucía demuestran qué puede pasar con el avispón oriental en Sevilla

La ventaja con la que cuenta Sevilla es que ya tiene información sobre cómo ha sido la expansión del avispón oriental en otras ciudades andaluzas, como Málaga o Cádiz.

Por ejemplo, Daniel Gómez ha recordado que la especie llegó al entorno de Algeciras alrededor de 2018 y posteriormente se extendió por el Campo de Gibraltar, otras áreas de Cádiz y la provincia de Málaga.

Al preguntarle cómo podría ser la situación de Sevilla dentro de cinco años si no se adoptan medidas, el biólogo ha respondido con una previsión clara: «Pues con una presencia consolidada».

Como prueba de ello, ha mencionado Jerez de la Frontera, donde en pocos años los ejemplares han pasado de aparecer ocasionalmente a observarse de forma habitual tanto en espacios verdes como en las propias calles.

Qué se puede hacer para frenar al avispón oriental en España y en Andalucía

Como ocurre con el avispón asiático, la situación ha adquirido además una dimensión legal. Desde 2025, el avispón oriental (Vespa orientalis) figura expresamente en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, después de que su incorporación se tramitara durante varios años.

Su inclusión implica reconocer oficialmente que se trata de una especie cuya expansión puede representar una amenaza para especies autóctonas, hábitats o ecosistemas. Por ello, la estrategia no puede limitarse a eliminar ejemplares individuales cuando aparecen en un parque o una terraza.

El objetivo principal pasa por localizar las colonias y actuar sobre ellas antes de que puedan producir nuevas reinas y ampliar todavía más su presencia. Precisamente ahí está la dificultad, porque los nidos pueden encontrarse bajo tierra, en huecos de árboles, cavidades de edificios o espacios poco visibles.