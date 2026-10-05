El PSOE pone al frente de su equipo de campaña para las generales a Rebeca Torró, María Jesús Montero y Cristina Narbona

El PSOE de Pedro Sánchez ha aprobado este lunes la composición de su equipo de campaña para las elecciones generales que el jefe del Ejecutivo ha adelantado para el próximo 29 de noviembre. Rebeca Torró, secretaria de Organización; María Jesús Montero, vicesecretaria general, y Cristina Narbona, presidenta de la formación, liderarán el Comité Electoral de los socialistas.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunido este lunes por la tarde para aprobar la composición de este órgano encargado de dirigir la campaña para las próximas elecciones generales.

Desde el PSOE destacan que «serán tres mujeres las que piloten la campaña electoral». Y desean que el partido «vuelva a hacer historia» el próximo 29 de noviembre para «seguir mejorando la vida de la gente».

Torró ocupará el cargo de coordinadora general de la campaña electoral. Por su parte, Montero dirigirá la Coordinación Estratégica. Y Narbona será la coordinadora del Programa Electoral.

Además de estas tres políticas socialistas, completarán el equipo electoral:

Adjunto a Coordinación General y Acción Electoral: Borja Cabezón .

. Portavocía: Montse Mínguez .

. Igualdad: Pilar Bernabé .

. Comunicación: Ana Manzano .

. Actos Públicos: Elisa Garrido .

. Campaña Joven: Aránzazu Figueroa .

. Impacto Digital: Víctor Gutiérrez .

. Movilización: Anabel Mateos .

. Voto Exterior: César Mogo .

. Documentación y apoyo a candidaturas: Alfonso Gómez de Celis .

. Administración: Ana María Fuentes .

. Día D: Óscar Díaz.

Listas, el 17 de octubre

Ahora se abre un periodo de confección de listas electorales de cara a desembocar en el próximo 17 de octubre de 2026 con la ratificación de las listas en el Comité Federal.

«Desde hoy, el Comité Electoral pone en marcha toda la maquinaria para ganar las próximas elecciones generales», manifiestan desde el PSOE. Y dicen contar con «el mejor proyecto, y los mejores equipos y la ilusión y las ganas para defenderlos».

En ese sentido, recalcan que «no son unas elecciones más». Ferraz asegura que «está en juego un modelo de derechos frente al modelo de las derechas que pretende socavarlos». «Somos más necesarios que nunca», apostillan.

Sin embargo, son conscientes de que, por ahora, las encuestas no les están siendo favorables. En todo caso, inciden en que van a dejarse «la piel» para ganarse «la confianza de la gente, ilusionar y volver a ganar».