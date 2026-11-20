¿Hasta qué punto somos nosotros mismos o simplemente repetimos lo que hacen los demás? José Ortega y Gasset planteó esta pregunta hace casi un siglo con una reflexión que continúa despertando interés. «Masa es todo aquel que no se exige nada especial a sí mismo, sino que se siente satisfecho de ser idéntico a todos los demás». El filósofo español cuestionaba una actitud muy extendida, que es conformarse con lo establecido, evitar el esfuerzo de mejorar y aceptar las opiniones colectivas sin desarrollar un criterio propio. Una idea que invita a reflexionar sobre la personalidad, la ambición y la importancia de construir una identidad independiente.

El hombre-masa y el peligro del conformismo

Esta reflexión está relacionada con una de las obras más conocidas de Ortega y Gasset, que es La rebelión de las masas, publicada inicialmente en forma de artículos en 1929 y como libro en 1930. En ella, el pensador desarrolla el concepto de «hombre-masa», una figura que no identifica necesariamente con una clase social, sino con una determinada manera de comportarse y entender la vida.

Para Ortega, el «hombre-masa» es aquel que se encuentra cómodo siendo como los demás, no siente la necesidad de superarse y considera suficientes sus propias capacidades. No se trata de tener una vida sencilla o compartir gustos con otras personas, sino de renunciar voluntariamente a cualquier exigencia personal que implique esfuerzo.

El filósofo contrapone esta actitud a la del individuo que se exige constantemente, reconoce sus limitaciones y trabaja para mejorar. No considera que ser diferente implique necesariamente ser superior, sino que defiende la importancia de no vivir instalado en la comodidad de pensar y actuar como todo el mundo.

Una reflexión sobre la sociedad actual

Aunque Ortega escribió estas ideas hace décadas, su planteamiento permite establecer conexiones con comportamientos contemporáneos. Las redes sociales, las tendencias y la necesidad de aprobación pueden favorecer que algunas personas construyan su identidad alrededor de lo que hacen los demás.

Sin embargo, el pensamiento del filósofo no invita simplemente a llevar la contraria o buscar la diferenciación por encima de todo. Su propuesta consiste en desarrollar un criterio propio, escuchar otras perspectivas y no confundir popularidad con conocimiento.

Quién fue José Ortega y Gasset

Nacido en Madrid en 1883, Ortega y Gasset fue filósofo, ensayista y uno de los intelectuales españoles más influyentes del siglo XX. Estudió en la Universidad de Madrid y amplió su formación en Alemania. Su pensamiento estuvo marcado por la preocupación por la sociedad, la cultura y la responsabilidad individual.

Entre sus obras destacan La rebelión de las masas, Meditaciones del Quijote y La deshumanización del arte. También fundó la Revista de Occidente en 1923, una publicación fundamental para introducir nuevas corrientes intelectuales en España. Falleció en Madrid en 1955. ￼

Su reflexión deja una enseñanza que sigue vigente, ya que no basta con vivir siguiendo el camino que marca la mayoría. También es necesario preguntarse qué queremos conseguir, qué podemos mejorar y hasta qué punto nuestras decisiones responden realmente a nuestras propias convicciones.