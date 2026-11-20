Con la llegada del frío, preparar la casa para los meses de bajas temperaturas se convierte en una de las principales prioridades. Mantener una temperatura agradable en el interior no solo ayuda a mejorar el confort, sino que también permite evitar problemas asociados a la humedad y la condensación. Por eso, la calefacción adquiere un papel fundamental durante esta época del año, y conviene revisar los radiadores.

Utilizarla de manera eficiente requiere prestar atención a algunos detalles, especialmente cuando hay habitaciones que permanecen vacías durante gran parte del día. Una de las dudas más habituales es si conviene apagar los radiadores de tales habitaciones para ahorrar energía y reducir el gasto. Aunque pueda parecer que mantener todos los radiadores encendidos es la mejor manera de conservar una temperatura uniforme, no siempre es necesario calentar espacios que apenas se utilizan.

¿Hay que apagar los radiadores de las habitaciones que no utilizo?

En el medio LBC explican que en general, se recomienda mantener los radiadores apagados durante ciertos periodos, pero encenderlos de vez en cuando y también abrir las ventanas para ventilar las habitaciones durante los periodos más fríos.

No obstante, esto no significa que deban permanecer desconectados durante todo el invierno. Encenderlos de vez en cuando y abrir las ventanas para ventilar las habitaciones, incluso durante los periodos más fríos, son medidas importantes para evitar la acumulación de humedad, la aparición de moho y los malos olores.

La clave está en encontrar un equilibrio entre el ahorro energético, la ventilación y el mantenimiento de una temperatura adecuada en toda la vivienda.

¿Qué hacer con los radiadores de las habitaciones que no se usan?

Apagar los radiadores de las habitaciones que permanecen vacías puede ayudar a reducir el consumo energético. Si una habitación está bien aislada y se mantienen sus puertas cerradas, no es necesario destinar la misma cantidad de calefacción que a los espacios donde se desarrolla la mayor parte de la actividad diaria.

Sin embargo, hay un aspecto que conviene tener presente: dejar una habitación demasiado fría durante mucho tiempo puede favorecer la acumulación de humedad y la aparición de moho.

Este problema suele manifestarse mediante manchas en las paredes, los techos y los alrededores de las ventanas, además de generar olores desagradables.

LBC recoge la recomendación del Radiator Centre de encender los radiadores de manera intermitente durante el invierno para evitar la aparición de estas señales de humedad.

Por tanto, la mejor alternativa no consiste en mantener la calefacción encendida permanentemente ni en apagarla por completo durante toda la temporada. Lo aconsejable es regular su funcionamiento según las características de cada ambiente.

¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar los radiadores?

El aislamiento de la vivienda

Las habitaciones con ventanas, paredes o puertas poco aisladas pueden enfriarse rápidamente. En estos casos, mantenerlas completamente frías durante mucho tiempo puede favorecer la condensación.

La ventilación

Las zonas de la casa necesitan renovarse periódicamente para eliminar el exceso de humedad. No basta con regular la calefacción.

La presencia de humedad

Si aparecen manchas oscuras, condensación en los cristales o malos olores, es necesario revisar las condiciones del ambiente.

El tipo de caldera

Los sistemas modernos de condensación pueden funcionar con mayor eficiencia cuando trabajan a temperaturas de impulsión más bajas. Por eso, apagar radiadores indiscriminadamente no siempre supone un ahorro económico.

La frecuencia de uso

No es lo mismo una habitación que permanece vacía durante unas horas que otra que no se utiliza durante varios días.

Consejos para utilizar los radiadores de forma eficiente

Apagar los radiadores de las habitaciones vacías durante determinados períodos. Es una buena manera de evitar calentar espacios innecesariamente, especialmente si cuentan con un aislamiento adecuado y mantienen las puertas cerradas.

Encenderlos de vez en cuando. Aunque una habitación no se utilice habitualmente, conviene activar su radiador periódicamente durante el invierno. Esto ayuda a evitar que la habitación permanezca demasiado fría y húmedo durante mucho tiempo.

Ventilar todas las habitaciones. Abrir las ventanas unos minutos permite renovar el aire y reducir la humedad acumulada. Incluso durante los días más fríos, es importante mantener este hábito. Lo ideal es realizar una ventilación breve y eficaz, evitando dejar las ventanas abiertas durante periodos prolongados mientras funciona la calefacción.

Mantener las puertas cerradas de las habitaciones. De esta manera, se reduce el intercambio de aire frío con los espacios que sí necesitan mantenerse calientes.

No bloquear los radiadores. Los muebles, las cortinas largas y otros objetos pueden dificultar la circulación del aire caliente. Mantener despejada la zona permite aprovechar mejor el calor generado.

Controlar las señales de humedad y moho. Revisar periódicamente las paredes, los techos y los marcos de las ventanas ayuda a detectar problemas antes de que se extiendan.

Utilizar válvulas termostáticas y termostatos programables. Estos dispositivos permiten adaptar la temperatura a las necesidades de cada habitación y evitar un consumo innecesario.

Evitar enfriar excesivamente las habitaciones. Aunque no se utilicen, todas las zonas de la casa necesitan unas condiciones mínimas para prevenir problemas de condensación, especialmente cuando la vivienda tiene un aislamiento deficiente.