Los historiadores llevan generaciones discutiendo en qué año cayó Babilonia, y una nueva investigación cree haber dado con la respuesta: el rey hitita Muršili I habría tomado la ciudad hacia 1587 a. C. Para llegar ahí se han combinado la madera de edificios turcos, la química de los árboles y una erupción volcánica registrada en el hielo.

Charlotte Pearson, de la Universidad de Arizona, encabeza el equipo que acaba de publicar en la revista PNAS este trabajo, cuyos datos favorecen la cronología «media-baja». Según ella, el año 32 del reinado de Hammurabi correspondería hacia 1754 a. C., cifra que sirve de punto de partida.

¿Por qué los historiadores no se ponían de acuerdo en la fecha de Babilonia?

Los textos mesopotámicos abundan, pero ubicarlos en nuestro calendario depende de la cronología que se acepte: alta, media o baja, con diferencias de siglo y medio o más. Los asirios bautizaban cada año con un cargo oficial, y esa relación abarca unos 255 años. Se engancha con los primeros reyes de Babilonia porque Šamši-Adad I y Hammurabi fueron contemporáneos.

El resultado es una secuencia de unos 380 años cuyo orden interno se conoce, pero que carece de anclaje: es como tener las páginas de un diario numeradas sin saber a qué año pertenecen. De esa fecha depende la datación de media Antigüedad, del Egeo a Egipto, pasando por el Levante y Anatolia.

¿Cómo ayudan los anillos de los árboles a fijar la fecha?

Todo parte de Kültepe, la antigua Kaneš, en Turquía, donde mercaderes asirios dejaron una colección que supera las 23.000 tablillas de arcilla. Varias citan años de la lista asiria y se hallaron junto a palacios locales, de modo que fechar la madera de esos edificios equivale a fechar esos años.

El obstáculo era que la región no cuenta con una serie ininterrumpida de anillos que enlace con árboles actuales y la madera antigua quedaba suspendida en el tiempo.

Los investigadores recurrieron al carbono-14: su proporción en la atmósfera cambia cada ejercicio y cada anillo la guarda. Al superponer esa huella con la de una pieza de edad conocida, se averigua cuándo creció la nueva.

A partir de 735 mediciones de anillos de fecha segura levantaron su curva de referencia y la ataron con 24 anillos de Gordion, donde el carbono-14 se disparó hacia 1530 a. C.

Así lograron 1.330 años seguidos, de 2072 a 744 a. C. Las vigas del palacio de Waršama, en Kültepe, terminan en 1837 y 1836 a. C., y las de Sarıkaya, en Acemhöyük, en 1778 a. C., fechas que encajan con la cronología media.

El volcán Aniakchak y Venus: la pista que apunta al año de la caída

Las tablillas de Ammi-saduqa, sucesor de Hammurabi, recogen observaciones de Venus. En 2010 dos astrónomos propusieron que el planeta se vio apagado en los años duodécimo y decimotercero de su reinado por una neblina volcánica. Los autores revisaron los glaciares polares y solo la cronología media-baja casa con una gran erupción: la del Aniakchak II, en Alaska, hacia 1628 a. C.

Egipto añade apoyo. Con esa cronología, el año 32 de Hammurabi, cuando cayó Mari, coincide con la época que los egiptólogos atribuyen al faraón Neferhotep I. De ahí se infiere que Babilonia sucumbió ante Muršili I hacia 1587 a. C.

Gordion también sirve para datar sucesos posteriores: sus anillos delatan una sequía entre 1194 y 1192 a. C. que acabó dos años antes del saqueo y el incendio de Hattusa, capital de los hititas.

Los autores piden cautela: sus mediciones todavía no figuran en la curva de calibración internacional, y las vigas no distinguen entre las dos versiones de la cronología media, separadas por ocho años. Lo que el estudio respalda es la opción media-baja, no un año exacto para cada hecho.