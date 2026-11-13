Los arqueólogos no quitan ojo: encuentran restos de madera carbonizada en Turquía justo en el lugar donde creen que está enterrada el Arca de Noé

La búsqueda del Arca de Noé vuelve a despertar interés tras un nuevo hallazgo en Turquía. Un equipo de investigadores asegura haber recuperado fragmentos de madera carbonizada a nueve metros de profundidad en una formación geológica que lleva décadas vinculada a la legendaria embarcación.

No obstante, todavía faltan los análisis científicos que permitan determinar su antigüedad y procedencia.

Encuentran madera carbonizada a nueve metros de profundidad en Turquía

Los fragmentos aparecieron durante una campaña de investigación en la formación de Durupinar, situada en el distrito de Doğubayazıt, en la provincia de Ağrı, al este de Turquía. Se trata de una estructura natural con una silueta parecida a la de un barco que algunos investigadores relacionan con la embarcación descrita en el relato bíblico.

El equipo dirigido por el arqueólogo Cenker Atila, profesor de la Universidad Sivas Cumhuriyet, desarrolló diferentes trabajos sobre el terreno durante 2026. Las investigaciones incluyeron perforaciones, estudios geológicos y exploraciones mediante georradar para conocer mejor la composición del subsuelo.

Según los responsables del proyecto, las muestras aparecieron a unos nueve metros bajo la superficie. El hallazgo despertó interés porque podría aportar información sobre la historia de la formación, aunque todavía no existe ninguna prueba que permita relacionar directamente esos restos con el Arca de Noé.

Las fotografías de los fragmentos comenzaron a circular públicamente después de que el equipo comunicara su descubrimiento. Los investigadores también explicaron que habían enviado material a distintos laboratorios para estudiar su composición y determinar su antigüedad.

¿Qué dicen los análisis sobre los restos del Arca de Noé?

La datación constituye uno de los pasos fundamentales de la investigación. Los responsables del proyecto pretenden utilizar el carbono 14 para calcular cuándo dejó de intercambiar carbono el organismo del que procede la madera. Esta técnica permite establecer intervalos cronológicos, aunque necesita calibración y no identifica por sí sola el origen de una pieza.

Andrew Jones, fundador de la organización Noah’s Ark Scans, explicó que las muestras se encuentran en proceso de análisis en cuatro laboratorios de Turquía, Suiza, Francia y Estados Unidos. El objetivo consiste en comparar los resultados y obtener información más precisa sobre su antigüedad.

La investigación también debe aclarar si los fragmentos corresponden realmente a madera carbonizada y si presentan señales de manipulación humana. Incluso si los laboratorios confirman que son antiguos, eso no demostraría que pertenecieron a una embarcación.

La formación de Durupinar y las pistas del georradar

El interés por este enclave comenzó en 1959, cuando identificaron su peculiar silueta en fotografías aéreas. La estructura mide aproximadamente 157 metros de longitud y se encuentra cerca del monte Ararat, una montaña tradicionalmente asociada con el relato del diluvio.

Los investigadores también han examinado el terreno mediante georradar. Sus registros muestran diferentes niveles y anomalías lineales que algunos integrantes del equipo interpretan como posibles corredores o espacios interiores. Sin embargo, estas imágenes no permiten confirmar la existencia de habitaciones ni de una construcción artificial.

Además, la formación cuenta con una explicación geológica alternativa. Un estudio publicado en 1996 por los geólogos Lorence Collins y David Fasold defendió que Durupinar responde a procesos naturales y no constituye el casco de una embarcación antigua.

¿Han encontrado realmente el Arca de Noé en Turquía?

Por ahora, la respuesta es no. El descubrimiento de madera carbonizada representa una nueva línea de investigación, pero todavía faltan resultados que permitan establecer su edad, su procedencia y su relación con el entorno geológico.

Los propios responsables reconocen que los fragmentos también podrían proceder de actividades humanas posteriores, como una hoguera encendida por pastores hace siglos. La profundidad del hallazgo tampoco demuestra que el material tenga miles de años.

El equipo espera completar los análisis y continuar los trabajos durante 2027. Hasta entonces, la posible conexión entre Durupinar y el Arca de Noé seguirá siendo una hipótesis sin confirmación arqueológica.