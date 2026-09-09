Una nueva búsqueda del Arca de Noé podría haber dado resultados: los investigadores creen haber encontrado el lugar donde se hundió la embarcación

La historia del Arca de Noé es famosa en todo el mundo, ya que desde muy jóvenes nos la enseñan o ilustran en libros, cuentos o películas. La historia se basa en que Dios manda un gran diluvio con el fin de erradicar la maldad, la corrupción y la violencia extrema que se había desarrollado por el mundo. Dios avisó a Noé para que construyese un gran arca para salvarse él, su familia y una pareja de cada especie de animales. Después de miles de años y tras el supuesto gran diluvio, nunca se ha encontrado una prueba de aquel suceso.

Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad Sivas Cumhuriyet y la organización Noah’s Ark Scans, está estudiando mediante tecnología avanzada un montículo rocoso con una forma idéntica a la del gran navío ubicado a unos 30 kilómetros del monte Ararat.

Los hallazgos reales del Arca de Noé

Según la Biblia, el monte Ararat es el lugar donde el Arca de Noé encalló y probablemente pereció cuando todos habían desembarcado.

El equipo de investigación empleó radares de penetración terrestre que han detectado marcas en el montículo similares a las medidas del Arca de Noé que recogen escritos antiguos. Según el investigador Andrew Jones, estos patrones sugieren pasillos y tres capas internas independientes que evocarían tres cubiertas recogidas en el relato del Génesis.

Los investigadores recogieron más de mil muestras del suelo en busca de algún hallazgo sobre el arca. Las muestras revelaron que la tierra del interior del montículo contenía niveles de carbono por encima del 40%. Los análisis demostraron también una mayor presencia de potasio y menor alcalinidad, características compatibles con la descomposición milenaria de madera orgánica.

La posición actual de los hallazgos

Aunque se trata de un proyecto ambicioso, todavía no se puede asegurar la existencia de madera petrificada o manufacturada por el hombre. Hasta el día de hoy no existe ningún estudio científico que valide ni siquiera la existencia de partículas de madera en el montículo rocoso.

Las investigaciones no cesan. La Universidad Sivas Cumhuriyet ha programado perforaciones profundas en el subsuelo con el fin de recuperar muestras geológicas y plantea publicar nuevos informes en 2027.