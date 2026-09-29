Los jardineros lo recomiendan: este árbol florece durante 90 días al año, requiere poco mantenimiento y aporta mucho color al jardín

Con la entrada del otoño y la bajada de las temperaturas, son numerosas las flores de los árboles que se marchan para regresar en primavera. Sin embargo, no ocurre con todas las especies de plantas porque el mirto crespón abre sus flores rosadas a finales de julio y florece hasta finales de octubre. Además, si se mantiene en el lugar adecuado, puede florecer durante 90 días o más.

¿Qué tipo de planta es el mirto cresprón?

El mirto crespón, también conocido como Lagerstroemia, es una especie de planta que se cultiva en macetas y que se caracteriza por su abundante floración rosada, robustez y bajos requerimientos de mantenimiento. Una planta originaria de China y Corea, considerada la única especie de su género que tolera el invierno en Europa Central.

Aunque, hay que tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra, porque suele ser demasiado sensible a las heladas y sólo se puede plantar al aire libre en climas templados y regiones vitivinícolas.

¿Dónde se debe situar?

Esta planta se debe situar en lugares soleados y bien ventilados. Además, los expertos aconsejan cultivarla en una maceta que contenga tierra para macetas de alta calidad, rica en nutrientes y humus. Por otro lado, es importante añadir arcilla, arena o grava para evitar que el sustrato se compacte. Por eso, el drenaje de la mirto crespón tiene que ser suelto y con buen drenaje.

El cuidado de la planta

Para garantizar el cuidado favorable de esta planta, lo primero es contar con un suelo húmedo constante, ya que la sequedad hará que pierda sus capullos florales. A su vez, de marzo a septiembre debe fertilizarse cada 7 a 14 días con un fertilizante líquido de alta calidad para plantas en maceta y aconsejan trasplantarla una vez al año aproximadamente. Por lo tanto, esta planta se proclama como la novedad ornamental resistente al frío de la temporada otoñal tanto en el interior de las viviendas o exteriores.