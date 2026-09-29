Los acampados de Sol adoctrinan a niños en la okupación: «¡El ático de Ayuso para Maricarmen!»

La radicalización del campamento ilegal levantado por la extrema izquierda en la Puerta del Sol ha dado un paso más con la utilización política de menores. Este lunes, los manifestantes han organizado una «chiqui-asamblea» en pleno centro de Madrid donde han adoctrinado a alrededor de una treintena de niños. Animados por sus propios padres y dirigidos por una portavoz con megáfono, los pequeños han sido instruidos para repetir consignas políticas como «¡El ático de Ayuso para Maricarmen!», en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la anciana desahuciada cuyo caso ha servido de excusa para esta okupación permitida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una «chiqui-asamblea» dirigida con megáfono

Lejos de disolver el campamento que mantiene tomada la Puerta del Sol desde el sábado, los radicales han decidido ampliar sus actividades integrando a los más pequeños en su agenda política. A través de las redes sociales del Sindicato de Inquilinas, los organizadores anunciaron la creación de un «espacio para peques» que acogería una autodenominada «chiqui-asamblea» entre las 17:30 y las 19:00 horas de ayer, lunes 28. El momento llamativo de esta convocatoria infantil tuvo lugar en torno a las seis de la tarde. Alrededor de 30 niños sujetaban una pancarta, delante de otra que señalaba «frente a la espekulación, okupación». Alrededor de ellos, una mujer vinculada al sindicato organizador sostenía un megáfono y se encargaba de marcar el ritmo de las protestas, mientras los padres, afines a este movimiento de extrema izquierda, indicaban a los menores exactamente qué debían decir y cómo debían repetirlo.

Los menores como altavoz político contra Ayuso

El adoctrinamiento quedó patente cuando los adultos comenzaron a jalear a los niños para que corearan consignas políticas que, por su edad e inocencia, escapan a su comprensión. Alentados por el megáfono y por las instrucciones de sus progenitores, los menores se animaron a gritar repetidamente: «¡El ático de Ayuso para Maricarmen!». De esta forma, la ultraizquierda ha utilizado a los niños para cargar contra la presidenta regional, canalizando sus exigencias sobre el problema de la vivienda a través de las voces infantiles. Todo ello en el mismo espacio donde, apenas unas horas antes, colgaban de las farolas carteles de pésimo gusto con dibujos que mostraban las cabezas de la propia Isabel Díaz Ayuso y del alcalde José Luis Martínez-Almeida empaladas en unas picas.

Impunidad total bajo la inacción de Interior

El uso de menores en esta protesta refleja la impunidad con la que actúan los manifestantes en el kilómetro cero de la capital. La okupación de Sol avanza con la total complicidad del Ministerio del Interior, que ha dado órdenes a la Policía Nacional de no intervenir y de permitir que se reedite un nuevo 15M frente a la sede del Gobierno autonómico. Desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid acusan a la Delegación del Gobierno de una dejación de funciones por negarse a desalojar la plaza de forma deliberada. Esta pasividad policial evidencia la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez. Permitir que la ultraizquierda adoctrine a niños y tome el centro de Madrid sirve a la Moncloa como una cortina de humo perfecta para desviar la atención pública de la invasión en Ceuta.