Radicales de izquierda acampan en Sol tras la manifestación por la vivienda y buscan reeditar el 15M

La manifestación convocada este sábado en Madrid por el desahucio de Maricarmen Abascal ha terminado con una acampada improvisada en la Puerta del Sol. La marcha había salido de esa plaza a las 18:30 horas y, tras pasar por Cibeles, llegó a las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Allí, el Sindicato de Inquilinas llamó a los asistentes a regresar a Sol y prolongar la protesta durante la noche. Decenas de personas comenzaron a acampar y miles permanecieron concentradas.

«Hemos decidido acampar en Sol para exigir medidas reales en materia de vivienda», anunció el sindicato en redes sociales. La organización pidió sacos de dormir, esterillas, comida y agua para alargar la acampada.

Hemos decidido acampar en Sol para exigir medidas reales en materia de vivienda. No aguantamos más este estado rentista que nos exprime y nos echa de nuestros barrios. Toda ayuda es bienvenida, si no puedes venir a acampar puedes traer sacos de dormir, esterillas, comida o agua https://t.co/Lixhr3XTlc — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 26, 2026

En la plaza, los manifestantes hicieron sonar sus llaveros al grito de: «¡Tenemos las llaves de toda la ciudad!». También corearon: «¡Esto es por Maricarmen!» y «¡Ni un desahucio más!». La Policía Nacional ha llegado a Sol pasadas las 21:38 horas.

La manifestación había recorrido el centro de Madrid bajo el lema Ni una Maricarmen más. La Delegación del Gobierno cifra la asistencia en 25.000 personas, mientras el sindicato convocante habla de 300.000. Durante la marcha se escucharon consignas como «¡Gobierno progresista, hipócrita y rentista!».

La acampada eleva la presión sobre el Gobierno

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el miércoles del piso madrileño cerca del Retiro donde había vivido durante 71 años, mientras cientos de personas se concentraban ante el edificio para apoyarla. Los sanitarios del Samur la sacaron en camilla y la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón. Desde el hospital, Maricarmen ha pedido este sábado a Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros apruebe el martes un decreto para evitar que otras personas pasen por lo mismo. También llamó a sus seguidores a participar en la manifestación. El Sindicato de Inquilinas reclama que la norma obligue a justificar la negativa a renovar un contrato o a indemnizar al arrendatario. Pide además contratos indefinidos, medidas contra los desahucios y la congelación de las actualizaciones anuales del alquiler.

La acampada se instala en la misma plaza donde comenzó el 15M en 2011 y donde los manifestantes permanecieron durante semanas. La presión por el decreto llega también al seno del Gobierno: Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros del martes si no se aprueba la norma antidesahucios. En Sol, el sindicato ha pedido recursos para mantener la protesta hasta entonces.