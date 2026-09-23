Ejecutan el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro

Este miércoles, 23 de septiembre, se ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro.

En la zona se han concentrado cientos de personas para evitar el desalojo, entre ellos activistas, políticos, actores y vecinos de la zona, pero finalmente el desalojo se ha producido. Los allí presentes han protagonizado momentos muy tensos con la Policía Nacional, que ha tenido que evacuar la zona para acceder al inmueble.

Los manifestantes han coreado consignas como «¡Maricarmen se queda!»; «¡esta señora podría ser tu abuela!», «¡no nos vamos, nos quedamos!»; «¡vergüenza me daría ser policía!»; «¡vergüenza me daría desahuciar a Maricarmen!»; «¡rentista culpable, Gobierno responsable!»; «¡asesinos, fuera!» o «¡el pueblo unido jamás será vencido!».

Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, sobre las 09:30 horas, ha llegado de la comisión judicial que tiene que ejecutar el lanzamiento. La portavoz, Alicia del Río, ha lamentado el despliegue del cordón policial que ha impedido el acceso de los medios a las proximidades del portal, ha detallado que las mediadoras del sindicato están negociando con la comisión judicial y ha recordado que la ONU ha determinado que este desahucio es «ilegal» y se debe paralizar.

Las distintas Administraciones tienen desde octubre de 2025 un informe con distintas opciones como la adquisición de la casa de Maricarmen o la expropiación del inmueble, propiedad de Urbagestión, para que pase a ser una vivienda pública, entre otras.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid trasladó a Urbagestión la propuesta de una escritora que ha preferido mantenerse en el anonimato y que se ofreció en la tarde de este martes a pagar el alquiler de Maricarmen, pero la propiedad no ha aceptado, según ha trasladado el Sindicato de Inquilinas.

Maricarmen está acompañada por miembros del Sindicato de Inquilinas, se encuentra «muy nerviosa», pero también «muy contenta» por el apoyo que está recibiendo. «Está aguantando como una javata», ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a Maricarmen «un recurso habitacional de manera inmediata» porque las administraciones «no pueden quitarse de en medio».

«A nadie nos gustaría vivir una situación como la que está viviendo Maricarmen en estos momentos y desde el punto de vista humano creo que es una situación muy dura y muy difícil la que está atravesando. Desde el punto de vista de los gobiernos lo que tenemos que hacer es, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, no quitarnos de en medio sino tratar de que podamos paliar una situación dramática por la edad y la condición física que tiene esta señora», ha declarado. El regidor ha insistido en que «el Ayuntamiento ha puesto todos los medios de sus Servicios Sociales a su disposición».