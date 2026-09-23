La Policía precinta varias zonas del Congreso tras detectar gas tóxico en un baño: hay una mujer afectada

La Policía Nacional ha precintado varias zonas del Congreso de los Diputados, incluyendo una de las cafeterías y despachos de Vox, al detectar gas pimienta de un sprat vaciado en un baño. Según han informado fuentes parlamentarias, el ambiente es irrespirable y una mujer ha tenido que ser atendida tras sufrir vómitos.

Estos hechos coinciden con el episodio ocurrido en el Pleno del Congreso cuando la presidenta, la socialista Francina Armengol, ha expulsado a la diputada del PP Ana Vázquez por mostrar el gas pimienta que utilizan las mujeres ceutíes por miedo a los invasores.

La presidenta de la Cámara Baja ha echado a la popular al considerar el spray pimienta «un arma». Un extremo que la propia Vázquez ha rechazado, argumentando que el bote estaba «vacío»

Antes de la polémica en el hemiciclo, la primera señal de alarma se ha producido a las 10:26 horas en uno de los baños situado en un pasillo del edificio del número 36 de la Carrera de San Jerónimo, donde se ubican los grupos parlamentarios. Una señora que estaba en el baño ha tenido que ser atendida por los vómitos que le ha provocado el fuerte olor a gas que salía del mismo.

Al dar la voz de alarma, la Policía ha optado por acordonar la zona donde se encuentra el aseo así como la cafetería del 40, pues el personal de cocina ha denunciado que llegaba el olor. Los agentes van a revisar todas las imágenes para aclarar lo sucedido.