La reflexión vital de Pelayo Gayol, ex instructor de los GEO: «Nos ablandamos porque vivimos muy cómodos, damos por hecho que del grifo sale agua»

Pelayo Gayol ha pasado buena parte de su vida profesional en situaciones donde las comodidades dejan de estar garantizadas. Inspector de Policía, ex miembro y formador del Grupo Especial de Operaciones (GEO), participó en la lucha contra ETA y en la intervención posterior a los atentados del 11-M.

Gracias a su experiencia laboral, ha podido comprobar de primera mano cómo nos hemos acomodado en comparación con otros que no tienen nada y se esfuerzan el doble: «Nos ablandamos porque vivimos muy cómodos, damos por hecho que del grifo sale agua».

El error sería interpretar sus palabras como una invitación a que vivamos como si estuviéramos en el tercer mundo. Basta con ser conscientes de las cosas que damos por normales y utilizarlo para redoblar esfuerzos.

Por qué un ex instructor de los GEO considera que los españoles nos hemos ablandado

Cuando Pelayo Gayol se dio cuenta del contraste entre España y otros países fue durante sus misiones internacionales, donde vio de primera mano cómo era vivir en un lugar deprimido.

Durante su intervención en el pódcast Lo que tú digas, de Álex Fidalgo lo dejó claro: «Estamos muy acostumbrados a que un grifo le des a la llave y salga agua fría, incluso caliente».

A esa lista añade la calefacción, un buen sofá, la televisión y una nevera en la que siempre haya comida. Ninguna de esas facilidades es negativa, pero su repetición acaba convirtiéndolas en algo que parece automático.

«Como yo he tenido la suerte, yo creo, una suerte más que desgracia, de ver todo esto, entiendo que nos ablandamos, nos ablandamos porque vivimos muy cómodos», ha resumido.

El problema no está en utilizar agua caliente o sentarse en un sofá, sino en perder la perspectiva. Es imposible agradecer cada mañana que funcionen el grifo, la electricidad y la calefacción, por lo que cierta incomodidad es necesaria para recordárnoslo.

Dónde forjó su carácter de líder el ex GEO Pelayo Gayol

Pelayo Gayol ha demostrado en varias ocasiones su capacidad de liderazgo, y él atribuye su carácter a la infancia que pasó en Asturias. Según cuenta, allí el mal tiempo o los problemas no eran una excusa.

«Tus abuelos, tus antecesores, tus vecinos son gente así dura, gente que está acostumbrada a una vida no cómoda», ha explicado. Aquellas generaciones vivían lejos de los estándares actuales y aceptaban con mayor naturalidad el frío, el cansancio o la falta de determinados servicios.

No sabe medir cuánto hay de educación, cultura o temperamento en esa actitud, pero tiene clara su influencia: «Yo creo que soy como soy porque he nacido en el sitio que he nacido».

El secreto de Pelayo Gayol para seguir esforzándonos en la vida

Para evitar acomodarse y no dar por hecho lo que tenemos, Gayol ha optado por conservar algunas costumbres de su infancia. Por ejemplo, si quiere salir a pescar y hace frío, sale igualmente.

«Me gusta esa dosis de una pizca de sufrimiento sin ser un masoquista, pero sí que te mantiene un poco vivo con esas sensaciones que son las auténticas de la vida», ha afirmado.

Eso sí, todo hay que hacerlo con cabeza: «No hace falta tampoco todas las mañanas meterse en el Cantábrico a las 5 de la mañana». Más bien consiste en afrontar las situación «según vengan, sin ningún tipo de aspaviento».