Los expertos en limpieza coinciden: si las juntas de tu baño están negras no es porque estén sucias, se trata de condensación y «es recomendable ventilar y hacer mantenimiento»

El cuarto de baño suele ser la estancia más húmeda del hogar, ya que la presencia de la ducha o la bañera ayuda a que el agua se condense en el entorno, derivando en posibles problemas por humedad. La consecuencia de esta condensación de agua es la aparición de manchas negras o marrones en las juntas o esquinas de los azulejos.

Los expertos en limpieza de Sanitarios Bolaño avisaron que «las juntas y esquinas negras que se generan en tu baño se deben a la condensación, pero es recomendable ventilar y hacer un mantenimiento de las mismas».

Esto quiere decir que estas manchas en el baño tienden a ser un indicio de condensación. O lo que es lo mismo: vapor de agua que se ha quedado encerrado en el ambiente tras las duchas o baños y que se ha ido aglutinando en las paredes. Por norma general, no supone un problema grave, ya que consta de una solución sencilla y reversible, pero conviene acabar de raíz con esta situación.

Cómo evitar las manchas en los azulejos

El procedimiento a seguir para que no surjan estas manchas en las esquinas y juntas, así como detener su expansión, es crucial: facilitar que este vapor de agua salga del aseo, esquivando su condensación en el interior.

Por lo tanto, es trascendental ventilar el baño, sobre todo tras las duchas, propiciando que el agua salga al exterior. En cuartos de baño sin ventana o con problemas de condensación, sugieren tender las toallas al aire libre y tener la puerta abierta el tiempo que sea necesario.

Cómo mantener limpios los rincones y juntas

Asimismo, se puede hacer uso de determinadas técnicas de limpieza y mantenimiento para recobrar la blancura original de las esquinas y juntas, contribuyendo a una estética más ordenada y limpia de la habitación sin apenas emplear esfuerzo ni dinero.

Como en todos los ámbitos de la vivienda, existe un truco casero con productos que se pueden encontrar en todas las viviendas españolas y que es capaz de poner fin a la condensación, convirtiéndolo en la mejor opción. Para conseguirlo, se deben mezclar los siguientes ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato

50 mililitros de jabón para platos

250 mililitros de agua oxigenada

El proceso consiste en remover los productos hasta conseguir una masa homogénea para aplicarla sobre las juntas, dejándola actuar al menos durante 10 minutos. Transcurrido ese periodo, se deben frotar los rincones y juntas con un cepillo, eliminando cualquier residuo o marca restante.

De este modo, empleando esta técnica una vez al mes junto con una correcta ventilación del baño, para eludir que el vapor de agua se condense, se acabarán las manchas negras en las paredes y suelos del aseo.