Scott Eastwood (40 años), hijo de Clint Eastwood: «Mi padre no come por placer, come salmón, brócoli y arroz integral, pero es un gran amante de los postres»

Clint Eastwood (San Francisco, California, 31 de mayo de 1930) es una de las personas más importantes de la historia del cine y a sus 96 años ya vive retirado después de una carrera de vino y rosas que primero cimentó como actor y después como un director histórico. Scott Eastwood, uno de sus hijos, ha desvelado recientemente el secreto del éxito y la dieta milagrosa gracias a la cual su padre ha podido dirigir grandes películas hace pocos meses. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho el hijo de Clint Eastwood sobre su dieta secreta para rondar los 100 años con un estado de salud óptimo.

‘El jurado número 2’, estrenada en el año 2023 y que gozó de una buena crítica, fue la última película de la carrera de Clint Eastwood. Este último largometraje del afamado cineasta tuvo como protagonistas a Nicholas Hoult, Toni Collette y J. K. Simmons, y cuenta con el privilegio de ser la última película de una extensa filmografía como director de un Clint Eastwood que a lo largo de su carrera detrás de las cámaras ha dirigido grandes clásicos como:

Sin perdón (1992)

Los puentes de Madison (1995)

Mystic River (2003)

Million Dollar Baby (2004)

Cartas desde Iwo Jima (2006)

Gran Torino (2008)

El francotirador (2014)

Sully (2016)

Clint Eastwood se hizo un nombre en Estados Unidos tras protagonizar al en los spaghetti westerns dirigidos por Sergio Leone y en el papel del inspector Harry Callahan en la saga ‘Harry el sucio’. Después, se puso detrás de la pantalla para comenzar a dirigir, estrenándose con un éxito como ‘Escalofrío en la noche’, estrenada en 1971. De ahí hasta que hace unos años decidió retirarse, según confirmó hace unos meses Kyle Eastwood. Aun así, habrá que ver si el afamado cineasta regresa al trabajo a sus 96 años.

Así es la dieta secreta de Clint Eastwood

Otro de sus nueve hijos, que tuvo con seis mujeres diferentes, Scott Eastwood ha contado recientemente el secreto del éxito de su padre para gozar de un gran estado de salud a los 96 años. Superados los 90, ha dirigido películas de notable éxito y eso se debe a una dieta sana y equilibrada que le ha ayudado a rondar los 100 años en un estado físico envidiable.

«Mi padre no come por placer, come salmón, brócoli y arroz integral, pero es un gran amante de los postres; haya hecho lo que haya hecho, a sus 96 años, ha funcionado», ha confesado el hijo de Clint Eastwood sobre su dieta en declaraciones que recoge la página web Cocina fácil. En una entrevista concedida a Men’s Health, su hijo explicó que su padre no come por placer y sólo por nutrición, priorizando dentro de su dieta el uso del salmón, el brócoli y el arroz integral.

Dentro de la dieta de Clint Eastwood, también es primordial eliminar grasas saturadas, bebidas azucaradas y el alcohol. A sus 96 años, uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos siempre deja un hueco para los postres, según ha confesado su hijo. Esta buena alimentación la combina con ejercicio de forma regular, además de practicar la meditación. Una combinación de hábitos que le ha hecho llegar en las mejores condiciones posibles a los 96 años. Y los amantes del cine lo celebran.