Ni bob ni long bob: el corte de pelo que está arrasando este otoño porque aporta volumen y movimiento tanto al cabello liso como al rizado

El corte de pelo soft clavicut se ha convertido en una de las propuestas más atractivas para quienes quieren renovar su imagen sin renunciar a una melena manejable. Su punto de partida es sencillo: una longitud que roza la clavícula, trabajada con capas muy ligeras que aportan movimiento y evitan un acabado rígido. El resultado combina la elegancia de una media melena con una apariencia relajada y actual. Para quienes no quieren pasar directamente del pelo largo a un bob, esta opción permite un cambio visible sin exigir un cambio radical de longitud y conserva suficiente longitud para experimentar con diferentes peinados.

La clave del soft clavicut está en que no busca una línea completamente recta ni unas capas marcadas. El cabello mantiene densidad en las puntas, mientras algunos mechones se descargan estratégicamente para conseguir fluidez alrededor del rostro. Puede adaptarse a cabellos lisos, ondulados e incluso rizados, siempre que el corte respete la textura natural. También puede modificarse según las facciones, la cantidad de pelo y el mantenimiento que cada persona quiera asumir. Aunque se ha popularizado como tendencia, su atractivo también está en su funcionalidad: mantiene longitud suficiente para llevarlo suelto o recogido.

Cómo es el corte de pelo soft clavicut

Como cualquier tendencia, el corte clavicut también pide un poco de personalidad extra, y es por ello que la mejor opción siempre será adaptarlo a las características de la melena y al estilo que ya tienes y que junto a la forma de ser, define a cada uno.

Aunque el nombre puede generar un poco confusión, el corte no es demasiado arriesgado ni complicado de hacer, sino que ciertamente nos referimos a un bob de longitud media con un toque de cuchilla y ligeramente desfilado.

Un artículo publicado en la web de la Peluquería Verónica Busó explica que el largo es uno de los elementos que define el corte clavicut. La punta suele situarse alrededor de la clavícula, aunque puede subir o bajar ligeramente según el cuello, los hombros y la textura. Esta medida aporta presencia sin resultar tan pesada como una melena larga.

A diferencia de un clavicut clásico, la versión soft introduce transiciones delicadas. Lo importante en este tipo de cortes es distribuir el peso para que las puntas conserven cuerpo mientras el conjunto adquiere movimiento.

Capas suaves para ganar movimiento

Las capas son el detalle que distingue este corte de pelo que se llevará este otoño de otras medias melenas. Deben ser discretas y estratégicas, especialmente si el cabello es fino. Una graduación excesiva puede hacer que las puntas parezcan menos densas, mientras que una distribución adecuada genera dinamismo sin sacrificar volumen visual.

La American Academy of Dermatology recomienda conocer el tipo y la textura del cabello para elegir productos y rutinas adecuados. También aconseja limitar el calor excesivo, porque puede dañarlo. En el soft clavicut, respetar la textura natural puede facilitar un acabado ligero.

Cómo adaptarlo a cada rostro

Una de las ventajas de esta melena es que admite modificaciones. En rostros alargados, unas capas laterales suaves pueden aportar sensación de amplitud. En rostros redondos, la longitud próxima a la clavícula puede crear una línea vertical visual, mientras que en rostros cuadrados pueden suavizarse los contornos mediante mechones frontales.

La posición de la raya, la densidad capilar y el movimiento natural también influyen. Antes de cortar conviene explicar al profesional cómo se suele llevar el pelo.

Para lisos, ondulados y rizados

El soft clavicut puede funcionar con diferentes texturas, pero no debe cortarse exactamente igual en todas. En un cabello liso puede destacarse la línea y crear movimiento mediante capas sutiles. En uno ondulado, la forma natural puede convertirse en la principal herramienta de acabado. En un cabello rizado, resulta fundamental tener en cuenta cómo se encoge al secarse.

Un corte de pelo práctico para el día a día

Otra razón de su atractivo es que conserva suficiente longitud para realizar una coleta, un moño bajo o una trenza sencilla. Al mismo tiempo, resulta más ligero que una melena larga. Esta versatilidad puede ser determinante para quienes buscan modificar su imagen.

El mantenimiento dependerá del crecimiento y del acabado deseado. Una revisión periódica ayuda a conservar la forma y mantener las puntas definidas durante más tiempo. No es necesario perseguir una forma rígida: las capas pueden perder definición de manera natural entre visitas.

Cuidados para conservarlo

El corte de pelo no sustituye una rutina capilar adecuada. Un servicio de Dermatología del NHS recomienda lavar y acondicionar el cabello con suavidad, desenredarlo con cuidado y reducir la exposición al calor, ya que las altas temperaturas pueden debilitarlo.

El soft clavicut ofrece un punto intermedio entre la melena larga y el bob. Su longitud, movimiento y capacidad de adaptación explican que sea una propuesta atractiva para quienes buscan un cambio elegante, actual y fácil de llevar.