Marta Ortega, empresaria, sobre el legado de su padre Amancio: «Creo que estoy más dentro del mundo de la moda de lo que jamás estuvo mi padre»

Comparar a Marta Ortega con su padre es casi inevitable. Al fin y al cabo, hablamos de la hija de Amancio Ortega, el hombre que abrió la primera tienda de Zara en A Coruña y acabó construyendo uno de los mayores grupos textiles del mundo. Desde abril de 2022 es ella quien ocupa la presidencia no ejecutiva de Inditex y, aunque hay cosas que no han cambiado, su manera de acercarse a la moda sí parece diferente.

Cuando apenas llevaba un año como presidenta concedió una entrevista a Financial Times en la que habló de Inditex, pero también de cómo veía ella su papel dentro de la compañía: «Creo que estoy más dentro del mundo de la moda de lo que jamás estuvo mi padre. Se trata de una generación diferente y de una época distinta». Y razón no le ha faltado, ya que sólo hay que fijarse en algunos de los movimientos de la compañía que preside, y sobre todo Zara, durante estos últimos años para darnos cuenta como no han dejado de trabajar con diseñadores conocidos y grandes fotógrafos, así como el que se hayan producido colaboraciones que hace tiempo hubieran resultado sorprendentes,con ejemplos como la reciente colección que se lanzó con Bad Bunny. Incluso la Met Gala forma ya parte de ese universo que rodea a la marca y Marta Ortega se mueve cómoda ahí. Eso no significa, sin embargo, que quiera hacer de la firma Zara una marca lujo.

Marta Ortega, empresaria, sobre el legado de su padre Amancio

Hay una cosa que Marta Ortega siempre ha dejado bastante clara cuando habla de su padre: la admiración. En agosto de 2026 volvió a hacerlo durante una entrevista con Vogue. Seguir sus pasos es un orgullo para ella, aunque tampoco intenta ocupar exactamente su lugar.»No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás», reconoció.

Además, Marta conoce Inditex, y Zara, desde una posición bastante menos privilegiada de lo que podríamos pensar al verla ahora como presidenta. Después de estudiar en Londres empezó trabajando en la tienda que la compañía tenía en King’s Road. Pasó por diferentes áreas del negocio y fue conociendo desde dentro una empresa que, evidentemente, ya formaba parte de su vida desde niña. Su forma de trabajar también tiene algunas particularidades. En aquella entrevista de 2023 contaba, por ejemplo, que estaba pendiente de las finanzas, pero que tenía a su alrededor un equipo centrado específicamente en ellas. A ella le interesa especialmente el producto.

Y utilizaba una expresión curiosa teniendo en cuenta el tamaño de Inditex: intentar comportarse como una empresa pequeña. ¿Cómo se consigue algo así cuando tienes miles de tiendas repartidas por el mundo? Según Ortega, sin dejar que los grandes números distraigan de esos pequeños detalles que finalmente hacen que una prenda funcione o no. También hablaba de intuición. No todo, decía, responde a una gran estrategia diseñada de antemano. Hay decisiones en las que se guía por sus sensaciones, algo que probablemente explica también ese acercamiento cada vez mayor al mundo creativo de la moda.

View this post on Instagram A post shared by Eugenia Garavani (@eugeniagaravani)

De John Galliano a la Met Gala

Durante estos años Zara se ha rodeado de nombres que normalmente asociaríamos a otro tipo de marcas. Steven Meisel, Stefano Pilati o Narciso Rodríguez son algunos ejemplos, pero en 2026 ha habido otro especialmente llamativo: John Galliano. La relación entre el diseñador gibraltareño y Marta Ortega surgió a través de la Fundación Marta Ortega Pérez y acabó dando lugar a una asociación creativa del diseñador con Zara. Y no se quedó únicamente en una colaboración que pudiéramos encontrar después en las tiendas.

En mayo, Marta Ortega acudió por primera vez a la Met Gala de Nueva York. Lo hizo con un vestido azul noche creado por el propio Galliano para Zara. La imagen resume bastante bien lo que ha cambiado: la presidenta de Inditex en uno de los grandes escaparates mundiales de la moda y vestida, precisamente, por la principal marca del grupo que fundó su padre. Eso sí, hay una frontera que no quiere cruzar. Marta Ortega ha explicado que no pretende convertir Zara en una marca de lujo. Puede inspirarse en grandes diseñadores y trabajar con ellos, pero la idea sigue siendo que una prenda bien diseñada pueda comprarla mucha más gente.

View this post on Instagram A post shared by ELLE España (@elle_spain)

«No nos reconocemos» en el fast fashion

Hay otro asunto en el que Marta Ortega ha sido bastante tajante. No considera que el término fast fashion represente lo que hace Inditex. Ya lo decía en 2023, cuando explicaba que esa expresión le hacía pensar en prendas de poca calidad, precios muy bajos y montañas de ropa que finalmente no se venden. Ella describía otro sistema: observar qué quiere comprar el cliente, reaccionar a esa demanda y distribuir teniendo eso en cuenta. En aquella entrevista situaba el stock residual por debajo del 2%. En 2026 ha vuelto sobre el mismo asunto y ha señalado que actualmente menos del 1% del producto queda sin vender.

Han pasado más de cuatro años desde que Marta Ortega llegó a la presidencia y la comparación con su padre continúa ahí, algo que probablemente no cambiará. Pero tampoco hace falta buscar demasiado para encontrar diferencias. Su padre creó Zara y levantó Inditex; ella ha recibido ese legado en otra época, cuando una marca como Zara puede colaborar con Galliano y aparecer en la Met Gala sin dejar de vender una camiseta en cualquiera de sus tiendas. Quizás por eso su frase de 2023 resulta todavía más fácil de entender hoy: Marta Ortega vive mucho más cerca del mundo de la moda que el propio fundador de Inditex.