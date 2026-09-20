Los chefs expertos y Ferran Adrià coinciden: si quieres que el tomate frito de bote quede mejor no eches azúcar, mejor «usa orégano fresco, nata, aceite de oliva y pimienta»

La salsa de tomate frito es uno de esos ingredientes imprescindibles que merece un hueco en las neveras o despensas de nuestro país por la flexibilidad de opciones que ofrece en la cocina diaria. Este producto podemos encontrarlo acompañando a todo tipo de pastas, pizzas, formando parte de la salsa de unas albóndigas… Su versatilidad explica el porqué de su tan extendido uso.

Otra alternativa a comprar un bote de salsa de tomate frito es elaborar tomate frito casero, una opción igualmente válida, sabrosa y con un toque personal, además de contar con un proceso de preparación mucho más sencillo de lo que se puede imaginar.

En caso de preferir mirar directamente entre las opciones que ofrecen los supermercados, Ferran Adrià, uno de los principales chefs en España, desveló cómo potenciar el sabor de un tomate frito de bote de una cadena alimenticia con el uso de un puñado de ingredientes (excluyendo el azúcar).

Esto es lo que propone el cocinero catalán

Adrià compartió su visión para mejorar el sabor del tomate frito de supermercado en una de las entregas de su saga La cocina fácil de Ferran Adrià. El propietario del exitoso restaurante El Bulli señaló que usando nata, aceite de oliva, pimienta negra y orégano fresco se puede conseguir que un tomate frito de supermercado sepa «a gloria».

Cómo potenciar el sabor del tomate

El truco casero del reputado cocinero no conlleva ninguna dificultad en su preparación. Lo primero es calentar el tomate frito de bote a fuego bajo, sin dejar que hierva. Acto seguido, se añade la nata para cocinar para que se reduzca la salsa y se va removiendo hasta conseguir una salsa uniforme.

Cuando la salsa esté debidamente removida, se incorpora el orégano fresco y la pimienta negra a gusto personal. A continuación, se agrega un chorro generoso de aceite de oliva, a poder ser virgen extra, y se remueve de nuevo hasta que todos los ingredientes queden agrupados. Para finalizar, se deja cocinar la salsa a fuego lento durante dos minutos. ¡Y listo!