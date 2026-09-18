Jordi Cruz y los chefs expertos coinciden: para que una ensalada tenga sabor hay que aliñarla con «vinagre, aceite y agua»

Para que una ensalada tenga sabor hay que aliñarla con vinagre, aceite y agua, un truco que Jordi Cruz y todos los chefs profesionales ponen en práctica. La época de la ensalada más auténtica ha llegado y lo hace de tal forma que deberemos estar preparados para descubrir la esencia de un tipo de receta que puede cambiarlo todo. Tan importante son los ingredientes que vamos a necesitar, como el toque final que llega de la mano de un aliño de esos que destacan por sí solos.

No siempre más es mejor, sino que podemos conseguir un sabor increíble, con unos ingredientes que tenemos en casa y son de lo más usuales. La importancia de la materia prima en estos días es enorme. Vamos a conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de un giro importante de guion que conseguiremos con la ayuda de un experto como Jordi Cruz. Una situación del todo inesperada llega de la mano de una ensalada que puede tener todo lo que necesitamos y más para llegar a nuestra mesa de una forma increíble.

Coinciden los chefs expertos con Jordi Cruz

Jordi Cruz coinciden con estos expertos, será mejor que nos empecemos a preparar un buen básico del verano. Un plus de buenas sensaciones que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Estos expertos no dudan en tratar a la mejor materia prima del mundo de la manera que se merece.

Con una huerta como la española, tenemos a nuestra disposición, una combinación de ingredientes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Unos buenos tomates que acabarán siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Estos tomates o pepinos que llegan a nuestra cocina con un objetivo en concreto pueden acabar generando más de una alegría inesperada en forma de una ensalada que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Para crear una buena ensalada, poco más se necesita para hacer realidad esta combinación de sabores y de ingredientes que queremos traer al plato. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.

El aliño que mejor queda no es aquel que lleva más ingredientes, sino que simplemente necesitamos conseguir una combinación ganadora. Un cambio de ciclo que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado que teníamos por delante.

Para que una ensalada tenga sabor hay que aliñarla con «vinagre, aceite y agua»

Aliñar la ensalada con vinagre, aceite y agua es una realidad que puede asegurarnos una combinación de sabores espectacular. Este aliño que puede hacerse a toda velocidad es lo que nos acabará dando el resultado que necesitamos ver llegar a nuestro día a día.

Te proponemos una receta de esas que impresionan y que hasta la fecha quizás no has hecho. Es tan sencilla de conseguir que te sorprenderán los resultados, con unos ingredientes básicos, el final de este proceso puede acabar sorprendiéndote por momentos.

Ingredientes:

1 aguacate

1 bolsa de rúcula

1 tomate

1 mozzarella fresca

½ cebolla morada

1 cucharadita de miel

Vinagre balsámico al gusto

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite de oliva

Hojas de albahaca fresca

Opcional: ½ taza de quinoa

Cómo preparar ensalada de verano con fundamento: