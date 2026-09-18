Setas en freidora de aire: receta rápida y llena de sabor
Prepara setas en freidora de aire de forma rápida y saludable con una receta sencilla y deliciosa.
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Las setas en freidora de aire se han convertido en uno de esos recursos infalibles cuando buscas un plato rápido, lleno de sabor y con el punto crujiente perfecto sin manchar media cocina. Olvídate de los hongos gomosos o pasados por agua; el secreto de la freidora de aire radica en su capacidad para concentrar los jugos naturales mientras tuesta ligeramente los bordes. Ya sea que utilices champiñones o busques inspiración en otras variedades mediante preparaciones como las recetas de setas de cardo, este método de cocción respeta al máximo la textura original del producto.
Si te apasiona este ingrediente gourmet, comprobarás que dominar la técnica abre la puerta a incorporarlas después en un reconfortante arroz con setas meloso o en una rotunda paella de secreto y setas durante el fin de semana.
Ingredientes
Cómo hacer setas en freidora de aire paso a paso
- Limpia las setas con un paño húmedo o un cepillo suave para retirar cualquier resto de tierra, evitando sumergirlas bajo el grifo para que no absorban exceso de humedad.
- Córtalas en cuartos o en rodajas gruesas si son piezas grandes, buscando un tamaño uniforme para que se cocinen al mismo ritmo.
- Precalienta la freidora de aire a 190 °C durante unos tres o cuatro minutos para asegurar un golpe de calor inicial adecuado.
- Mezcla en un bol para batir el aceite de oliva, el ajo finamente picado, la pimentón, la sal y el pimienta negra hasta que los ingredientes se mezclen ligeramente.
- Agrega los champiñones al bol y revuélvelos con cuidado para asegurarte de que todos los trozos estén bien cubiertos con la mezcla.
- Vierte el contenido en la cesta de la freidora, procurando no amontonarlas demasiado para que circule bien el aire caliente.
- Cocina a 190 °C durante 10 o 12 minutos, sacudiendo la cesta a mitad del tiempo para asegurar un tostado homogéneo.
Trucos para que salga perfecto
El mayor enemigo de cocinar hongos en este aparato es el agua que desprenden de forma natural. Si llenas la cesta hasta el tope, las setas se cocerán en su propio vapor y quedarán pastosas en lugar de tersas. Es preferible cocinar en dos tandas si la cantidad es generosa. Añadir el ajo picado muy fino al principio aporta un aroma tostado delicioso, pero vigila que no se queme demasiado; si temes que amargue, puedes incorporarlo a mitad de la cocción.
Variantes de la receta
Este plato base admite tantas modificaciones como dicte la despensa del día. Solo agregando un poco de salsa de soja y aceite de sésamo justo antes de servir se convertirá este plato en un delicioso acompañamiento asiático.Para aquellos que quieran algo de la cocina mediterránea deberían ponerle algunas hojas de tomillo fresco y piñones justo antes de servir el plato. Agregar un poco de queso parmesano rallado derretido durante los últimos dos minutos de cocción también es maravilloso.
Con qué acompañar setas en freidora de aire
Funcionan de maravilla como guarnición ligera para carnes a la plancha o pescados blancos al horno. Si buscas una cena rápida y completa, colócalas sobre una rebanada de pan de masa madre tostado con una capa previa de queso de cabra o requesón. También elevan instantáneamente un plato de pasta simple o unos huevos revueltos preparados a la sartén.
Cómo conservar setas en freidora de aire
Lo ideal es consumirlas recién hechas para disfrutar de su textura crujiente. Si sobra alguna porción, guárdala en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de dos días. Para recalentarlas, evita el microondas si no quieres que pierdan la firmeza; un golpe rápido de tres minutos en la freidora de aire a 170 °C devolverá parte de su gracia original.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Casera / Mediterránea
Tipo de comida: Guarnición / Entrante
Calorías totales aproximadas: 140 kcal por ración