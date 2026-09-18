Detenido ‘El Trompas’, el asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte en México

El presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos (México) ha sido detenido, este viernes después de que la Fiscalía obtuviera una orden de arresto contra un hombre identificado como Francisco Javier M., conocido como El Trompas, señalado como sospechoso del crimen.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha informado del arresto en un mensaje en redes sociales, en el que incluido una fotografía del detenido. La detención se ha producido en Cuautla, el lugar donde ocurrió el crimen y ubicada a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

Gracía Harfuch ha señalado que la detención ha sido resultado de trabajos coordinados para localizar al presunto asesino, ya que en el operativo participaron agentes de diversas instituciones como la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Morelos y autoridades estatales.

La joven española fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

Claudia había llegó a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en la ciudad de Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y 50 kilómetros de Cuautla.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

Morelos registra la segunda tasa más alta del país en feminicidio (1,97 víctimas por cada 100.000 mujeres, ante una media nacional de 0,55) y en homicidio doloso de mujeres: (4,49, frente a una media nacional de 1,27), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.