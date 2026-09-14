La estudiante española de origen canario, Claudia Tacoronte, fue asesinada a puñaladas durante un robo frustrado. Esa es la hipótesis principal que maneja la Policía de México sobre el ataque mortal que sufrió la joven de 21 años en la Casa de la Cultura de Cuautla, a 100 kilómetros al sur de Ciudad de México este sábado.

La investigación, todavía abierta, apunta a que la joven fue víctima de un intento de robo en las cercanías de la Casa de la Cultura. En un principio, escapó intentando refugiarse en el edificio, pero fue perseguida por un agresor no identificado aún, que la alcanzó y la apuñaló hasta la muerte. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por ella.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha relatado que los hechos ocurrieron en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, y la víctima no tenía ninguna relación con su asaltante.

Estudiante de intercambio

En ese lugar, se estaba celebrando la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, cuando tuvo lugar el crimen por circunstancias que están intentando esclarecer.

El fiscal de Morelos ha explicado que, siguiendo todos los protocolos, se contactó de inmediato con el Consulado de España para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima: «Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella, les vamos a dar todo el apoyo».

La joven estudiante, procedente de la Universidad de Granada, estaba realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Ha sido la propia (UAEM) la que ha identificado a la fallecida como Claudia Tacoronte Aguilera a través de un comunicado en el que ha expresado su “profunda indignación” por el crimen y ha lamentado lo sucedido.

La UAEM ha reclamado «una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad». De la misma forma, ha reclamado que se «actúe con responsabilidad y sensibilidad» a la hora de abordar el caso e informar sobre lo sucedido.

En su nota explican que la universidad activó los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes una vez tuvo conocimiento de los hechos para «mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia, a través de la Universidad de Granada y con las autoridades consulares españolas, así como para atender los requerimientos que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, sean necesarios».

A la vez, la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil, ha expresado su repulsa y condena por el asesinato, trasladando la entidad sus “más sentidas condolencias, solidaridad y afecto» a la familia, allegados y compañeros de la joven, de 21 años, «en estos momentos de tan profundo dolor».