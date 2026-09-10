Siete segundos es el tiempo que tarda un ladrón reincidente en atacar por la espalda a una mujer en Murcia y arrancarle de un tirón el collar de oro que lleva al cuello. Las cámaras de seguridad de un supermercado cercano grabaron el robo y la Policía trabaja con las imágenes para identificarlo. Se trata de uno de los tironeros habituales que actúan en la ciudad y que son responsables de una subida de los delitos de esta tipología. Solo entre enero y marzo de este año, se han registrado 551 robos con violencia en la región.

En las imágenes se puede observar con claridad cómo el ladrón, que acecha a sus víctimas, siempre mujeres mayores, en las cercanías de los supermercados, sigue a la víctima y la ataca por la espalda cuando cree que no hay testigos cerca.

El ladrón agarra a la mujer por el cuello y comienza a tirar del collar mientras la víctima intenta resistirse con todas sus fuerzas. La mujer aguantó lo que pudo y en menos de siete segundos el ladrón pega un violento tirón y huye a la carrera con el botín al ver aproximarse a otra mujer que le increpa y acude a socorrer a la víctima del robo.

Ha sucedido este miércoles, a plena luz del día, junto al supermercado Consum situado al lado del Jardín de la Seda, en Murcia capital, y la Policía Nacional ya trabaja con las imágenes para localizar y detener al delincuente.

Los atracos suben un 17’7% en Murcia

El último balance de la criminalidad publicado por el Ministerio del Interior respecto al primer trimestre de 2026 refleja una subida de las infracciones penales en la Región de Murcia entre enero y marzo de 2026, con un total de 18.672 delitos, lo que representa un aumento del 7,43% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los datos revelan que los atracos aumentaron un 17,7% en Murcia entre enero y marzo. En esos tres primeros meses del año se llegaron a contabilizar en la Comunidad 551 robos con violencia e intimidación, una media de seis cada día.

Fracaso de la reforma de la ley

El grave repunte de los robos con violencia e intimidación, en muchos casos por el procedimiento del tirón, ha demostrado, según fuentes policiales, la inutilidad de la reforma legal de abril de 2026, que introducía un castigo agravado para la multirreincidencia en hurtos y estafas.

«Se nota en el perfil de los ladrones, siempre son los mismos y muy activos y no les importa el pequeño endurecimiento de la ley. Les coges y a los dos días ya están otra vez robando», sentencia una fuente policial.

Ya nadie lleva dinero encima, y el objetivo de los ladrones son las personas mayores, especialmente mujeres, para arrebatarles las joyas que lleven encima y venderlas rápido para conseguir dinero, explican las mismas fuentes.

Otro ladrón rompe los brazos a una mujer

Unas semanas antes, la Guardia Civil detuvo a un joven senegalés de 28 años y con numerosos antecedentes policiales por el robo con violencia que casi le costó la vida a una anciana de 81 años en el municipio murciano de San Javier.

En Lorca, otro sujeto de 34 años, reincidente, fue arrestado por tirar por las escaleras a otra mujer para robarle el bolso, rompiéndole ambos brazos y varios dientes.

Más recientemente, la Policía Nacional informó de la detención de otro joven por robar una cadena del tirón a una mujer de 85 años en el centro de Murcia. En este caso, el ladrón también la atacó por la espalda y le arrancó de un tirón la cadena. La víctima cayó al suelo y sufrió heridas de consideración en la cabeza y en la espalda.