La Guardia Civil reconstruye el crimen de la heredera de Pontejos y pide colaboración ciudadana en la investigación

Elisa, la anciana de 80 años heredera de la histórica tienda de la plaza madrileña de Pontejos, fue asaltada en su casa por unos ladrones que la ataron, la amordazaron y la golpearon hasta matarla el pasado mes de mayo. Este martes, los guardias reconstruyen la huida de los asesinos y piden la colaboración de los ciudadanos que puedan aportar alguna pista sobre ellos.

Los hechos tuvieron lugar el mes de mayo en la calle del Mandril, 12. La mañana siguiente al crimen, tres empleados de la finca de la víctima descubrieron un cristal roto en el acceso a la vivienda. No obtuvieron respuesta tras llamarla y avisaron a su abogado.

Fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid confirmaron que la mujer presentaba múltiples traumatismos en la cabeza y en distintas partes del cuerpo, compatibles con una paliza.

Torturaron a la anciana de 80 años

El abogado de Elia se presentó en la casa y encontró el cadáver de la anciana, avisando rápidamente a los sanitarios del Summa-112, que solo pudieron confirmar la muerte de la víctima, que vivía sola en la finca.

Los asaltantes torturaron a la anciana de 80 años que era dueña de varias propiedades y guardaba dinero en la casa. La casa estaba totalmente revuelta y los asaltantes se llevaron todas las joyas y el dinero que la víctima escondía en su chalet.

Los avances de la investigación de la Guardia Civil han desvelado el lugar por el que los implicados huyeron tras el crimen. Ahora, la reconstrucción intenta averiguar el tiempo que emplearon y los posibles lugares donde se ocultaron.

La casa no disponía de cámaras de seguridad, pero el municipio de Galapagar cuenta con multitud de cámaras inteligentes que graban las 24 horas del día y cuyo contenido examinan los guardias de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.