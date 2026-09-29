MADRID

La Guardia Civil reconstruye el crimen de la heredera de Pontejos y pide colaboración ciudadana en la investigación

Los investigadores reconstruyen con drones el asesinato en la vivienda de la víctima

Intentan averiguar por donde huyeron los autores del robo y asesinato de la mujer

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Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

Elisa, la anciana de 80 años heredera de la histórica tienda de la plaza madrileña de Pontejos, fue asaltada en su casa por unos ladrones que la ataron, la amordazaron y la golpearon hasta matarla el pasado mes de mayo. Este martes, los guardias reconstruyen la huida de los asesinos y piden la colaboración de los ciudadanos que puedan aportar alguna pista sobre ellos.

Los hechos tuvieron lugar el mes de mayo en la calle del Mandril, 12. La mañana siguiente al crimen, tres empleados de la finca de la víctima descubrieron un cristal roto en el acceso a la vivienda. No obtuvieron respuesta tras llamarla y avisaron a su abogado.

Fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid confirmaron que la mujer presentaba múltiples traumatismos en la cabeza y en distintas partes del cuerpo, compatibles con una paliza.

Torturaron a la anciana de 80 años

El abogado de Elia se presentó en la casa y encontró el cadáver de la anciana, avisando rápidamente a los sanitarios del Summa-112, que solo pudieron confirmar la muerte de la víctima, que vivía sola en la finca.

La Guardia Civil usa drones para reconstruir el crimen.
La Guardia Civil usa drones para reconstruir el crimen.

Los asaltantes torturaron a la anciana de 80 años que era dueña de varias propiedades y guardaba dinero en la casa. La casa estaba totalmente revuelta y los asaltantes se llevaron todas las joyas y el dinero que la víctima escondía en su chalet.

Los avances de la investigación de la Guardia Civil han desvelado el lugar por el que los implicados huyeron tras el crimen. Ahora, la reconstrucción intenta averiguar el tiempo que emplearon y los posibles lugares donde se ocultaron.

La casa no disponía de cámaras de seguridad, pero el municipio de Galapagar cuenta con multitud de cámaras inteligentes que graban las 24 horas del día y cuyo contenido examinan los guardias de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.

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