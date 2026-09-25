Tras 40 minutos de angustioso rescate, los bomberos han podido extraer el cadáver de un trabajador de 30 años sepultado en una obra de un chalet de Alcobendas (Madrid). Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana de este viernes 25 de septiembre, cuando se ha desplomado el muro en un vaciado de obra de un chalet en el Camino del Sur de la urbanización de lujo de La Moraleja.

El muro ha caído encima del trabajador cuando los obreros estaban practicando un hueco para instalar un transformador. Tras acudir rápidamente al lugar del suceso, siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han estado excavando durante 40 minutos hasta despejar las vías respiratorias de la víctima, pero el médico de guardia del SUMMA solo ha podido certificar su muerte, como ha explicado el portavoz de Emergencias Madrid 112, Luis Serrano.

El trabajo de los bomberos se ha centrado en descargar la presión que el terreno y la estructura que contenía la excavación estaban ejerciendo sobre el cuerpo de la víctima, y liberar al trabajador. Lamentablemente, cuando han llegado a extraer el cuerpo, el trabajador ya había fallecido a causa de sus graves lesiones. La Policía Local de Alcobendas se ha hecho cargo de la investigación del accidente y ya revisa la licencia de obra y las circunstancias que han rodeado el suceso.

458 accidentes laborales mortales en 2026

El sindicato UGT impulsó en 2020 un contador de muertes por accidentes laborales para visibilizar la dimensión real de la siniestralidad laboral y el número de personas que han perdido la vida por trabajar. Ese contador revela que a día de hoy ya son 458 las víctimas mortales de accidentes laborales en el año 2026.

En 2025 se contabilizaron 735 accidentes mortales que se distribuyeron en 52 personas fallecidas en el sector agrario, 139 en el sector de la industria, 178 en la construcción y 366 en el sector de servicios.