Es oficial y entra en vigor en 2027: la Seguridad Social va a cambiar el cálculo de la pensión y se tendrán en cuenta 304 bases de cotización

La jubilación es uno de esos momentos para los que conviene hacer números con tiempo, sobre todo porque la cantidad que vamos a cobrar no depende únicamente de los años que hayamos trabajado. Las bases por las que hemos cotizado a lo largo de nuestra vida laboral son de hecho fundamentales para determinar la base reguladora y, a partir de ella, calcular la pensión que nos corresponde. Y precisamente en este cálculo vamos a encontrar cambios importantes a partir del próximo año.

Desde el 1 de enero de 2027, la Seguridad Social tendrá en cuenta las 304 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 308 meses anteriores al mes previo al hecho causante. No significa que de repente se vayan a utilizar todas las cotizaciones de esos 308 meses. Precisamente una de las novedades del sistema es que se seleccionarán las más altas, de modo que podrán quedar fuera cuatro mensualidades con bases inferiores. El cambio está recogido en la Ley General de la Seguridad Social y forma parte de una reforma que comenzó a aplicarse de forma gradual en 2026.

Es oficial y entra en vigor en 2027: la Seguridad Social va a cambiar el cálculo de la pensión

Para entender qué va a ocurrir el próximo año, primero tenemos que fijarnos en lo que sucede ahora 2026. Desde el 1 de enero de este año, una de las fórmulas para obtener la base reguladora consiste en tomar las 302 bases de cotización más altas dentro de los 304 meses anteriores y dividir su suma entre 352,33. Pero eso cambiará en 2027 y dará un paso más. De este modo, el periodo que se revisará pasará de 304 a 308 meses, mientras que el número de bases seleccionadas aumentará hasta 304. Una vez elegidas esas 304 bases de mayor importe, se sumarán y el resultado se dividirá entre 354,67. De este modo es como aparece establecido en la disposición transitoria cuadragésima de la Ley General de la Seguridad Social.

La Seguridad Social aplicará el cálculo más favorable

Pero hay otra cuestión que debemos tener en cuenta y que resulta especialmente importante para quienes se jubilen durante estos años. La entrada en funcionamiento de la nueva fórmula no significa que automáticamente vaya a utilizarse aunque perjudique al futuro pensionista. La propia reforma estableció un periodo transitorio. Para las jubilaciones cuyo hecho causante se produzca después del 31 de diciembre de 2025 y antes del 31 de diciembre de 2040, la entidad gestora debe aplicar el cálculo conforme a la normativa anterior cuando este resulte más favorable que el que corresponda con las nuevas reglas.

Por tanto, ampliar el número de meses que se revisan no supone necesariamente que la pensión vaya a ser más baja. Durante esta etapa convivirán las dos posibilidades y se tendrá en cuenta la que corresponda conforme al régimen transitorio y resulte más beneficiosa. Esto es especialmente relevante para trabajadores que hayan tenido una trayectoria laboral irregular, con periodos en los que sus bases de cotización hayan sido más bajas.

Todo cambiará de nuevo en 2028

El nuevo cálculo no se introduce de golpe. La reforma aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, estableció un calendario para ir ampliando progresivamente tanto el periodo que se examina como el número de bases que finalmente se utilizan. Por eso, 2027 será sólo un paso más. En 2028, por ejemplo, se tendrán en cuenta las 306 bases más altas dentro de los 312 meses anteriores y la suma se dividirá entre 357. En 2029 serán 308 bases dentro de 316 meses y el divisor pasará a 359,33. El proceso continuará durante los años siguientes hasta completar el modelo previsto por la reforma.

Cuando termine este despliegue, la fórmula prevista en el artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social permitirá seleccionar 324 bases de cotización dentro de un periodo de 348 meses, es decir, se revisarán 29 años y se escogerán 27 años de cotizaciones. De esta manera pueden descartarse 24 mensualidades dentro de ese periodo.

Por qué se cambia la forma de calcular la pensión

Una de las razones de introducir este sistema es que no todas las carreras profesionales son iguales. Hay trabajadores que mantienen cotizaciones relativamente estables durante muchos años, mientras que otros pueden atravesar etapas de desempleo o periodos en los que sus ingresos, y por tanto sus bases de cotización, sean inferiores. La reforma permite ampliar progresivamente el periodo que se tiene en cuenta y, al mismo tiempo, descartar algunas de las bases de menor importe. La Seguridad Social ha explicado que este despliegue gradual busca evitar efectos desfavorables sobre quienes se encuentren próximos a la jubilación y proteger mejor las carreras laborales que hayan atravesado situaciones menos favorables.

Así que quienes tengan previsto jubilarse en 2027 deben quedarse principalmente con dos cifras: 308 y 304. La Seguridad Social revisará las bases correspondientes a esos 308 meses y seleccionará las 304 de mayor importe para realizar el nuevo cálculo. Y además, mientras siga vigente el periodo transitorio, habrá que comprobar qué fórmula resulta más favorable para determinar la base reguladora de la futura pensión.