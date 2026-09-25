‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 24 de septiembre?

No es ningún secreto que Supervivientes All Stars 3 se está convirtiendo en una de las ediciones más sorprendentes y que más está dando que hablar. Esta semana, después de que Yulen Pereira se salvase gracias a ‘La Liga de los Nominados’ en Conexión Honduras y Asraf Beno recibiese el apoyo del público en Tierra de Nadie, llegábamos a la gala del jueves con tres nominadas. En este caso, Rosa Benito, Laura Cuevas y Yola Berrocal se jugaban su continuidad en el reality. ¡La audiencia era quien iba a escoger su destino! El pasado jueves 24 de septiembre, en la nueva gala de Supervivientes All Stars 3 presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela, pudimos ser testigos de cómo los porcentajes en positivo eran del 44,9%, el 41,9% y el 13,2%, por lo que había una enorme diferencia entre las dos concursantes más apoyadas y la que contaba con menos respaldo.

Hay que tener en cuenta que, si la decisión hubiese dependido de los participantes del reality, el resultado era claro: Laura Cuevas debía abandonar el concurso. Al fin y al cabo, tuvo hasta siete posicionamientos en contra. La hija del que fuese mayoral de Cantora se convirtió, inevitablemente, en la principal señalada por sus compañeros después de varias semanas de constantes enfrentamientos. Rosa Benito, por su parte, sólo recibió el posicionamiento de Chiqui, mientras que Yola Berrocal el de Ivana Icardi y María Jesús Ruiz. En cuanto a los capitanes de Supervivientes All Stars 3, también tuvieron clara su respuesta: Marta Peñate eligió a Laura Cuevas como expulsada y apoyó a Rosa Benito, mientras que Rubén Torres quería que Yola Berrocal fuese la expulsada y Laura Cuevas se quedase en el concurso.

¿Quién ha sido el concursante expulsado ayer, jueves 24 de septiembre, en ‘Supervivientes All Stars’?

En un momento dado de la gala, como suele ser habitual, Jorge Javier Vázquez pidió a Rosa Benito, Laura Cuevas y Yola Berrocal que se pusieran en pie. Después de unos instantes de máxima tensión, el presentador del reality comunicó que la primera salvada de la noche era Yola Berrocal.

Por lo tanto, el duelo quedaba entre la ex mujer de Amador Mohedano y la hija del que fuese mayoral de Cantora. Finalmente, se resolvió el misterio: Laura Cuevas se convirtió en la segunda expulsada de Supervivientes All Stars 3. Y es que tan sólo recibió el 13,2% de votos positivos, frente al 44,9% y el 41,9% de sus compañeras. Por lo tanto, tuvo que poner fin a su aventura en Honduras tras dos semanas de convivencia.

Antes de poner punto y final a su etapa en el concurso, Laura Cuevas quiso aprovechar la ocasión para despedirse de todos y cada uno de sus compañeros de Supervivientes All Stars 3. Y no solamente eso, sino también hacer balance de su corta pero intensa aventura. «Me ha gustado mucho compartir con vosotros esta experiencia», reconoció.

Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Me hubiera gustado conoceros mejor a algunos de vosotros. Siento mis formas desbocadas porque me puede esa explosividad que me caracteriza». Poco después, cogió su saco y abandonó la mítica palapa para poner rumbo a España.