¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 24 al 28 de septiembre de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina la interpretación, el humor y la presentación, para acompañar a Moisés Laguardia y David en su duelo diario por el bote de AlaZ. Estos cuatro invitados tienen un papel importante en el programa para ayudar a los concursantes. Acudir a Pasapalabra exige estar concentrado y tener un cierto nivel cultural, motivo por el que muchos famosos deciden rechazar las invitaciones, mientras que otros -que sí han logrado un buen papel en sus visitas- vuelven incluso varias veces cada temporada. Además, lo que pocos saben es que muchos no van por ser fans del programa, puesto que reciben una importante cantidad de dinero por su trabajo.

Abril Zamora

Abril Zamora, nacida en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en 1981, es actriz, guionista y directora, conocida por interpretar a Luna en Vis a Vis, papel con el que aportó gran visibilidad a la realidad LGTBI+ a través de la ficción. Ha participado también en series como Élite o Paquita Salas, y ha creado y dirigido su propia serie, Todo lo otro, para HBO Max. Muchos la recuerdan por su trabajo como profesora de interpretación en Operación Triunfo.

Manuel Bandera

El malagueño Manuel Bandera, actor y bailarín nacido en 1960, comenzó su carrera como bailarín en el mítico programa de televisión Un, dos, tres… responda otra vez, antes de alcanzar la popularidad con su papel protagonista en Las cosas del querer (1989), película que le valió el reconocimiento del gran público. Actualmente, es uno de los grandes actores de teatro y, especialmente, de musicales.

Josema Yuste

José Mariano Yuste, madrileño nacido en 1954, es actor, humorista y presentador, conocido sobre todo por formar, junto a Millán Salcedo, el mítico dúo cómico Martes y Trece. Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha presentado galas de Fin de Año en TVE y ha participado también en Tu cara me suena. Desde que decidió abandonar el dúo cómico, se ha convertido en actor y empresario de teatro.

Rocío Madrid

La malagueña Rocío Madrid, nacida en 1978, se formó en danza y arte dramático antes de convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión de los 2000 como colaboradora de Crónicas Marcianas, junto a Javier Sardà y Boris Izaguirre. Desde entonces ha presentado formatos como ¿Qué apostamos? junto a Carlos Lozano, y ha participado en concursos como Tu cara me suena y Supervivientes, en cuya edición de 2024 fue concursante.

Moisés y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Moisés Laguardia y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ, que ya pasa del millón de euros, por lo que cualquier fallo será importante. Con la ayuda de Abril Zamora, Manuel Bandera, Josema Yuste y Rocío Madrid, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.