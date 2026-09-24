Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 24 de septiembre: Marta y Andrés plantan cara a Gabriel
Capítulo 655 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 23 de septiembre: Valentina duda de su compromiso
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 23 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 654 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la ocasión de ser testigos de cómo Paula no ha podido evitar pasar cierto apuro en la tienda, y todo como consecuencia de lo sucedido con una clienta. En cuanto a Gabriel, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para comunicar quiénes van a ser los sustitutos de Tasio.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Begoña parece que no está del todo preparada para asistir a la pedida de Andrés. Todo ello mientras Valentina empieza a tener serias dudas sobre su compromiso. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de pedir ciertas explicaciones tanto a Damián como a Marta por su ascenso. En cuanto a Fina, se queda completamente sorprendida y sin palabras al recibir una buenísima noticia. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 655 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 24 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Marta y Andrés no tienen reparos a la hora de plantar cara a Gabriel. Todo ello mientras Paula se ve en la obligación de desahogarse, como nunca antes, con Salva. Es algo que, después de todo, realmente necesitaba.
Por si fuera poco, vamos a ver cómo Dorotea hace todo lo que está en su mano para tratar de aplacar a Valentina, que no ha dudado en tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con la pedida. Todo ello mientras Miguel da el paso de invitar a Claudia a su casa. Begoña, por su parte, trata de evitar a toda costa que Beatriz aborte. ¿Lo conseguirá, después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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