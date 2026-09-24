Estos son los pueblos en los que se rodó ‘La bola negra’ de Los Javis: ¿dónde se encuentran?

Los Javis están de enhorabuena y lo están celebrando por todo lo alto. Su nuevo largometraje como directores, La bola negra, se ha convertido en la película del momento y las buenas noticias no dejan de llegar una detrás de otra. Todo empezó cuando la Academia del Cine Español decidió que fuera la cinta elegida para representar a nuestro país en los próximos Oscar, dentro de la categoría de mejor película internacional. Un espaldarazo enorme que, por sí solo, ya habría sido motivo de celebración. Pero la cosa no quedó ahí.

Poco tiempo después, La bola negra se llevaba el premio del público en el Festival de Toronto, uno de los reconocimientos más codiciados del circuito internacional. Pero no todo queda ahí, puesto que, por si fuera poco, el broche final llegó en el Festival de San Sebastián: el Teatro Victoria Eugenia acogió el primer pase de la película y el público respondió con una ovación de 10 minutos que se quedará grabada en la memoria de todo el equipo.

¿De qué va ‘La bola negra’?

El proyecto nace de una obra inacabada de Federico García Lorca, y a partir de ahí, Javier Calvo y Javier Ambrossi tejen una historia que salta entre tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. A través de tres hombres y sus vivencias, la película indaga en lo que ha significado ser homosexual en cada uno de esos momentos históricos, mezclando sexualidad, deseo, dolor y herencia en un relato que promete no dejar indiferente a nadie.

Al frente del reparto encontramos a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, acompañados por un elenco de auténtico lujo en el que destacan nombres como Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. ¡Casi nada!

De Burgos a Cantabria: un rodaje por rincones con mucha historia

Para dar vida a este universo, los Javis se lanzaron a recorrer distintos puntos de España durante el rodaje. Todo comenzó en Castil de Carrias, un pueblo de la comarca burgalesa de Las Lomas que lleva deshabitado desde 1994, cuando falleció su último vecino, Florentino González Sáez. Allí, el equipo construyó fachadas falsas y decorados efímeros para levantar, en apenas diez días de rodaje, todo un pueblo con la ayuda de cientos de figurantes reclutados en la propia comarca.

Después, la producción puso rumbo a Cantabria. Primera parada: Comillas, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, con el encanto que ya le conocemos. Pero el rodaje no se quedó solo ahí, porque también recaló en Lafuente, una pequeñísima aldea de apenas 17 habitantes perteneciente al municipio de Lamasón. Un enclave privilegiado que tiene a los Picos de Europa como telón de fondo, regalando estampas que sin duda quedarán reflejadas en la película. Precisamente en Lafuente se encuentra la iglesia de Santa Juliana, un templo románico del siglo XIII declarado Bien de Interés Cultural en 1983, que suma todavía más valor histórico y visual al rodaje.

Con los Oscar en el horizonte, el premio de Toronto ya en la vitrina y la ovación de San Sebastián todavía resonando, Javier Calvo y Javier Ambrossi tienen motivos más que suficientes para estar orgullosos de este proyecto. La bola negra se perfila como una de las películas españolas más importantes del año, y todo apunta a que este no será el último aplauso que reciba.