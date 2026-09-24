La reflexión de Alberto Caballero, creador de ‘La que se avecina’: «Hemos entrado en el fast food de las series»

Alberto Caballero, creador de La que se avecina, ha lanzado una reflexión muy crítica sobre el rumbo que ha tomado la industria televisiva en los últimos años. El guionista, responsable también de éxitos como Aquí no hay quien viva, El pueblo, Muertos S.L. o Machos alfa, lamenta que las series cada vez duran menos y que la costumbre de construir clásicos con recorrido a largo plazo ha quedado atrás. Su opinión es una de las más interesantes, puesto que, junto a su hermana Laura, se ha convertido en el gran creador de series españolas de los últimos años, convirtiendo todo lo que toca en éxito y dejando huella en sus guiones y tramas con su particular humor, que mezcla bromas fáciles con crítica ácida a lo que sucede en nuestro país, atizando al mundo de la política, el deporte y la cultura sin importar si molesta a un lado o a otro.

«La industria voluntariamente ha decidido dejar de crear clásicos»

Caballero ya ha vivido el final de tres de sus propias series: Muertos S.L., tras cuatro temporadas; Machos alfa, que se despedirá con la sexta; y El Pueblo, que se cerró con cuatro temporadas sin grandes datos, pero con el cariño de la audiencia. Además, hay que recordar que formó parte de Aquí no hay quien viva, que más tarde se convirtió en La que se avecina, que ya es un clásico de la comedia en España.

Es por toda esta experiencia por la que puede hablar de cómo ha cambiado la industria en todos estos años: «En los tiempos que corren hemos entrado en el fast food de las series y se valora más la novedad constante que dejar que se asienten. Es decir, la industria voluntariamente ha decidido dejar de crear clásicos, ¿no? O sea, clásicos me refiero de… Luego se pelean por los derechos de esos clásicos de los 90, de los 2000, y pagan pastones. Pero por algún extraño motivo, incluso en el propio público, se hace una tercera o cuarta temporada y estás bajo sospecha de estar estirando el chicle, ¿no? Entonces hay una especie ya de cultura generalizada de eso».

Hay que recordar casos como los de Friends, Cómo conocí a vuestra madre, la propia Aquí no hay quien viva, Médico de Familia o Farmacia de guardia, que siguen en los puestos más altos de muchas de las plataformas de streaming más de 30 y 40 años después de su emisión en televisión. El caso de Friends es muy especial, puesto que hay que ir saltando de plataforma en plataforma, ya que sus derechos se han repartido por temporadas, lo que hace que ver la serie completa sea muy complicado.

El guionista, en una entrevista concedida al medio Espinof, asegura que los actores también sufren si tienen proyectos largos: «Te hablo hasta de los propios actores, que dices, quinta temporada, y te parece como que tu carrera está anclada en un impasse, porque estás en un proyecto cuando en realidad deberías haber hecho cinco series nuevas, cinco primeras temporadas, en vez de quinta temporada de una serie».

Pese al momento que se vive, Alberto Caballero celebra que junto a su hermana haya podido crear algunos de esos títulos que ya forman parte de nuestra historia, como son Aquí no hay quien viva y La que se avecina: «Nosotros hemos podido construir clásicos y también hemos sido muy fans de clásicos. Entonces creo que de alguna manera la industria ha condenado algo que, por otro lado siempre le ha sido muy rentable y sigue siendo muy rentable. Es un fenómeno a estudiar».