Estos son los programas en los que nos gustaría ver a Belén Esteban en Telecinco

Siguiendo con la noticia bomba de la vuelta de Belén Esteban a Telecinco, es momento de echarle imaginación y desear. En la redacción de Happy FM hemos hecho nuestra propia lista de sueños sobre dónde nos encantaría volver a verla, algunos mucho más realistas que otros. Tras más de tres años del final de Sálvame y del fallido La familia de la tele, Belén ha regresado de su año sabático lejos de la televisión con ganas de recuperar su lugar en ella. Después de demostrar que volvía a estar pendiente de lo que pasaba en Mediaset con su cruce de declaraciones con Julia Janeiro y Rosa Benito, ha llegado el momento de verla de nuevo en Mediaset.

De vuelta a la casa de Guadalix con ‘GH VIP’

El primero, y probablemente el más factible de todos, será verla de nuevo concursando en GH VIP. Once años después de proclamarse ganadora de la tercera edición, con aquel mítico pijama que se convirtió en todo un fenómeno de ventas, en Happy FM soñamos con volver a verla entrar por la puerta roja dispuesta a repetir la hazaña. Se trata del reality perfecto para la de Paracuellos del Jarama, donde el humor, los momentos virales y la convivencia son lo más importante. La veteranía de Belén y su conocimiento del ritmo la hacen una candidata perfecta para que vuelva a ser el gancho de la audiencia a las galas.

Su fichaje sería el bombazo perfecto para comenzar la promoción del programa una vez que Supervivientes All Stars 3 termine.

Consejera de la vida en ‘El Diario de Jorge’

También nos encantaría verla compartir de nuevo las tardes con Jorge Javier Vázquez, esta vez fichando como una particular ‘consejera de la vida’ —un puesto que nos hemos inventado y que recuerda a los consejeros del amor de MYHYV— dentro de El Diario de Jorge. Con toda la experiencia acumulada en más de dos décadas de televisión y una vida llena de experiencia —unas buenas y otras malas—, pocas personas podrían dar mejores consejos a los protagonistas del programa que la propia Belén.

Saltando del helicóptero de ‘Supervivientes’, al estilo Terelu Campos

Aunque es prácticamente imposible, la gran bomba sería verla saltando desde el helicóptero para adentrarse en la aventura de Supervivientes. Algo que podría hacer con un papel similar al que interpretó Terelu Campos en la edición de 2025, cuando participó como una especie de ‘fantasma del futuro’.

En su papel estuvo conviviendo con el resto de concursantes en las mismas condiciones, sin poder nominar ni ser nominada, y con la opción de convertirse en concursante de pleno derecho si superaba un número determinado de días en Honduras, antes de regresar a España sin haber completado el concurso al completo. Por su diabetes y las secuelas de su rotura de tibia y peroné —que se provocó haciendo un juego de Supervivientes en Sálvame—, no parece una buena idea que pase ni unos días en una isla.

Una sección de cocina en alguno de los programas de la cadena

Otra de nuestras propuestas pasa por verla protagonizando una sección de cocina en alguno de los formatos de la casa. Belén siempre ha presumido de sus dotes culinarias en sus redes sociales y en anteriores apariciones televisivas, así que un espacio propio dedicado a los fogones encajaría a la perfección con esa faceta suya tan conocida por sus seguidores.

Durante la pandemia participaba en Sálvame conectando desde la cocina de su casa. Más tarde dejaría grandes momentos en Ni que fuéramos Shhh, donde tenía una cocina en el propio plató.

Consejera del amor en ‘La isla de las tentaciones’

Otra idea que nos encantaría ver cumplida es Belén Esteban viajando hasta República Dominicana para convertirse en una especie de consejera del amor dentro de La isla de las tentaciones. Ya sea para dar las últimas noticias desde la villa o para apoyar en persona a los concursantes en sus momentos más difíciles de la convivencia, su experiencia vital y su desparpajo encajarían a la perfección con el tono del formato.

Verla como copresentadora del programa junto a Sandra Barneda para sacar su lado más humano y hablar con los concursantes parece una locura, pero seguro que se metería en el papel de madre a la perfección para escucharles y dar su opinión.

Ayudante VIP en ‘Rueda la letra’

Y, para cerrar la lista, un auténtico bombazo. Aprovechando el estreno de Rueda la letra, nos encantaría verla como ayudante VIP del nuevo concurso de Telecinco presentado por Carlos Sobera. Su carisma frente a las cámaras y su tirón mediático podrían convertirla en una compañera de lujo para los concursantes en su particular duelo diario contra el bote del programa. Durante los años que Pasapalabra se emitió en Telecinco no pudimos verla, pero estamos seguros de que daría grandes momentos.

Lo más fácil: colaboradora fija en ‘¡De Viernes!’

Por último, lo que parece más sencillo de todas estas opciones es verla de nuevo compartiendo mesa con Lydia Lozano, Karmele Marchante, Isa Pantoja y Rosa Benito como colaboradora fija de ¡De Viernes! Un regreso al formato de tertulia que tan bien conoce, y en el que sus excompañeras de Sálvame ya llevan tiempo instaladas tras la cancelación del mítico programa de las tardes.