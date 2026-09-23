No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se está ganando a pulso el cariño de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente sorprendente y espectacular para conseguir dejar sin palabras a los seguidores con las diversas tramas que se presentan. El pasado martes 22 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 491 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo, tras el anuncio de la boda, Alejo se ve en la obligación de decidir y, sobre todo, actuar en consecuencia. ¿Dará el importantísimo paso de ceder ante don Hernando?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver algo verdaderamente impresionante. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que alguien totalmente inesperado ha irrumpido por sorpresa en la Casa Pequeña, dejando especialmente a Bárbara profundamente sorprendida, a la par que descolocada. ¿Quién ha llegado a Valle Salvaje? Y, sobre todo, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones?

¿Qué sucede en el capítulo 492 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 23 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo don Hernando no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para amenazar, como nunca antes, a Alejo. Así pues, no duda un solo segundo en hacerle saber que, si no cumple con Manuela, no tendrá reparos a la hora de destruirle. ¡No le temblará el pulso a la hora de cumplir su palabra, sin importar en absoluto las consecuencias!

Lejos de que todo quede ahí, vamos a tener la ocasión de ver cómo Rosalía y Rafael no dudan un solo segundo en acercarse cada vez más, peligrosamente. Todo ello mientras la Casa Pequeña por fin tendrá un lacayo. ¿Quién es exactamente? Y, sobre todo, ¿qué trae consigo? No tardamos en descubrir que se trata de Genaro, que no tiene reparos a la hora de sincerarse como nunca con Bárbara respecto a su historia. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.