Encuesta: ¿Te gusta el regreso de Belén Esteban a Telecinco?

Mediaset ha confirmado que Belén Esteban será la protagonista de la gran entrevista de ¡De Viernes! este próximo 25 de septiembre, a partir de las 23:00 horas, con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente. Se trata de su regreso a Telecinco tres años, tres meses y nueve días después de la cancelación de Sálvame, el programa que la convirtió en una de las colaboradoras más populares de la televisión española durante más de una década. Tras tomarse un descanso, la de Paracuellos del Jarama regresa por todo lo alto a la que fue su cadena durante décadas y en pleno conflicto con Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Ya puedes votar en la encuesta que tiene arriba y decirnos si te gusta o no su regreso tras el fallido intento de La familia de la tele.

De negarlo todo a protagonizar el «Belenazo» de la temporada

El anuncio llega apenas seis días después de que la propia Esteban negara cualquier acuerdo cerrado con la cadena: «No me ha llamado nadie para hablar», aseguró entonces, descartando también haber recibido una propuesta para GH VIP y zanjando con una frase que se ha hecho viral: «La televisión no me quiere». Mediaset, por el momento, no ha precisado si esta entrevista se emitirá grabada, a modo de scoop, o en directo con la colaboradora en plató, ni tampoco si tendrá continuidad más allá de esta primera aparición.

Todo apunta, sin embargo, a que esta entrevista es solo el primer paso de un movimiento mucho más ambicioso. Y es que la periodista Marta Riesco ya había adelantado, semanas antes de que se confirmara nada, los detalles de la negociación entre Belén Esteban y Mediaset: según reveló en El Sótano Club (de TEN) a comienzos de septiembre, la oferta sobre la mesa incluiría dos entrevistas en ¡De Viernes! (la primera grabada y la segunda en directo), su entrada en la próxima edición de GH VIP y una colaboración fija en la cadena, resumiendo la situación con una frase muy gráfica: Belén Esteban habría pasado de tener «un pie fuera de Mediaset» a tener ahora «medio pie dentro». Con el paso de las semanas, la propia Riesco llegó a matizar que hubo «conversaciones, reuniones, cenas» y una oferta planteada, aunque en aquel momento la cadena todavía no la había dado por buena del todo.

Respecto al aspecto económico, Riesco fue clara al señalar que la propia Esteban es consciente del peso que todavía conserva en televisión: «Belén sabe lo que vale», afirmó, explicando que su exigencia pasaría por cobrar una cantidad elevada específicamente por su participación en GH VIP, al tratarse de un reality y no de una colaboración televisiva normal.

No sería la primera vez que la de Paracuellos entra en la casa de Guadalix. Ya ganó la tercera edición de GH VIP hace once años, en una edición marcada por la polémica en torno a su presencia en la recta final del concurso, y que llegó a disparar las ventas del célebre modelo de pijama que lució entonces. Cadena y colaboradora tendrán ahora que ponerse de acuerdo sobre el salario definitivo antes de que el regreso se materialice más allá de esta primera entrevista.

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