José Luis Puchol, veterinario (72 años), sobre la longevidad canina: «Los perros grandullones viven bastante menos que los pequeños»

El tamaño de un perro puede influir en los años que vive. José Luis Puchol, veterinario y fundador del Hospital Veterinario Puchol, aborda esta cuestión.

Su experiencia profesional permite poner el foco en una de las diferencias más conocidas de la longevidad canina: la relación entre el tamaño corporal y la esperanza de vida.

¿Por qué los perros grandes viven menos que los pequeños?

La longevidad canina no depende únicamente de la edad o de los cuidados que recibe un animal. El tamaño corporal también influye en la duración de su vida. En términos generales, los perros de razas pequeñas suelen alcanzar edades más avanzadas que los de razas grandes y gigantes.

La afirmación de Puchol apunta a una diferencia conocida en veterinaria: un chihuahua y un gran danés no tienen la misma esperanza de vida habitual. Sin embargo, el tamaño no determina por sí solo cuántos años vivirá cada perro. La genética, las enfermedades, la alimentación y la atención veterinaria también intervienen.

La relación entre tamaño y longevidad resulta especialmente relevante durante las primeras etapas de la vida. Los perros grandes experimentan un crecimiento corporal más rápido que los pequeños, un factor que la investigación científica ha relacionado con sus diferencias en envejecimiento.

El crecimiento y el envejecimiento de los perros

El crecimiento acelerado de las razas grandes constituye una de las líneas de investigación para explicar por qué presentan una vida media más corta. No existe una única causa que explique toda la diferencia entre tamaños, pero los procesos relacionados con el desarrollo y el envejecimiento ayudan a entenderla.

La edad de un perro tampoco equivale directamente a la de una persona. La conocida regla de multiplicar los años caninos por siete no refleja de forma precisa el envejecimiento de todas las razas. Un perro de un año ya ha alcanzado una madurez considerable, aunque su ritmo de desarrollo posterior dependerá, entre otros factores, de su tamaño.

¿Qué experiencia tiene José Luis Puchol como veterinario?

La trayectoria profesional de José Luis Puchol aporta contexto a sus declaraciones en el vídeo de TikTok de Rompiendo el Molde Pódcast.

Puchol se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en 1979. Además, es el fundador, director general y responsable del Servicio de Cirugía Avanzada y Traumatología del Hospital Veterinario Puchol.

El experto dirigió durante 38 años la Clínica Veterinaria Puerta de Hierro, donde desarrolló su actividad como especialista de referencia. Por otro lado, su formación incluye distintas áreas de la medicina veterinaria, entre ellas la oftalmología, la cirugía de tejidos blandos, la cirugía oncológica, la traumatología y la neurocirugía.

Participó y fue miembro fundador de AMVAC (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía), en 1983. En 2021 recibió el título de Presidente de Honor de Colegio de Veterinarios de Madrid, y en 2023, recibió el premio II Edición Premios Salud Animal de España, otorgado por Animal’s Health.

Por último, hay que destacar que el veterinario se acreditó en el Grupo de trabajo de ortopedia y traumatología (GEVO) donde ha participado activamente es todas sus jornadas y congresos.