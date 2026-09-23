Los expertos en adiestramiento canino lo avalan: «Que tu perro envejezca no significa que no disfrute de la vida»

El experto en adiestramiento canino Juan Manuel Liquindoli ha dado un consejo para los dueños de mascotas sobre la mejor forma de cuidar a los perros y especialmente cuando llegan a una edad. Este profesional en el mundo animal ha opinado en las redes sociales sobre las actividades que le harán bien a tu mascota y la tendrán plenamente feliz, especialmente en los últimos años de su vida. Consulta en este artículo todo lo que dice este experto en adiestramiento sobre la mejor forma de cuidar a los perros.

Juan Manuel Liquindoli es psicólogo, cuenta con un máster en Etología Clínica y también se ha hecho popular en las redes sociales por ser el adiestrador canino viral del momento. En uno de sus últimos vídeos da una serie de consejos para cuidar de la forma posible a los perros. Porque quien tiene un perro tiene un tesoro y este adquiere aún más valor cuando encara los últimos años de su vida. Por eso también ha dejado claro que: «Que tu perro envejezca no significa que no disfrute de la vida».

Este adiestrador canino ha explicado en un vídeo reciente que estos animales, a pesar de hacerse mayores, pueden seguir disfrutando de paseos que tendrán que ser más cortos. Así que destaca como actividades «los paseos tranquilos, en los que pueda detenerse y dedicar tiempo a olfatear sin verse obligado a seguir un ritmo demasiado rápido». «Puedes incorporar juegos de búsqueda sencillos en casa, repartiendo comida en lugares accesibles o utilizando objetos que no exijan saltos ni movimientos bruscos», recomienda. Además, este experto en adiestramiento también recomienda «instalar rampas» para evitar que suba escaleras y «facilitar el acceso a su cama, al agua y a la comida».

El consejo de un adiestrador canino con los perros

«Todo lo que necesita un perro o un gato es amor», cuenta en uno de los vídeos publicados en la cuenta @filosofia.animal, en el que aparece en una intervención en un programa de televisión hablando de todos los procesos que hay que seguir para cuidar a la mascota de la mejor forma posible.

«No solo basta con el amor. También necesita que nosotros sepamos cuáles son las actividades y las rutinas que tenemos que propiciarles para que tengan una buena calidad de vida», cuenta.

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«Los perros necesitan salir a pasear todos los días y no alcanza con que tengamos una casa con jardín, que es una pecera muy chica para un perro. El perro necesita salir a caminar, explorar, olfatear, encontrarse con estímulos nuevos», afirma a la vez que denuncia que «muchos perros pasan todo el día, 10 o 15 horas solo o encerrados en el patio».

«Los perros necesitan pasar tiempo con nosotros, tiempo de calidad con nosotros. Los perros evolucionaron durante años para estar en compañía de otros perros u otros seres humanos», cuenta durante su intervención en el programa en el que ensalza las actividades que hay que hacer con los perros a diario para que estos se encuentren plenamente felices en su entorno.