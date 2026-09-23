Saladino, sultán de Egipto y Siria: «Te advierto que no derrames sangre innecesaria, porque la sangre derramada nunca duerme»

Saladino fue uno de los grandes protagonistas del Próximo Oriente durante el siglo XII y el hombre que consiguió recuperar Jerusalén para el poder musulmán en 1187. En una época marcada por las Cruzadas, las batallas y las disputas por el control de territorios estratégicos, el sultán de Egipto y Siria desarrolló una política basada tanto en la fuerza militar como en la negociación. «Te advierto que no derrames sangre innecesaria, porque la sangre derramada nunca duerme y el encono acumulado termina destruyendo a los reinos más fuertes» refleja una concepción del poder en la que una victoria conseguida mediante la violencia podía tener consecuencias mucho después de que terminara una batalla.

Un sultán en tiempos de Cruzadas

Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino, nació en 1137 o 1138 en Tikrit, en el seno de una familia kurda. Su trayectoria política comenzó en un escenario dominado por la rivalidad entre distintos poderes musulmanes y los Estados cruzados establecidos en Oriente Próximo tras la conquista de Jerusalén de 1099.

Saladino fue consolidando su autoridad hasta convertirse en sultán de Egipto y, posteriormente, extender su dominio por Siria y otros territorios. Una de sus principales aspiraciones fue unir a diferentes poderes musulmanes para hacer frente a los estados cruzados. Ese proceso culminó en 1187, cuando su ejército obtuvo una victoria decisiva en Hattin.

Jerusalén y la clemencia

La recuperación de Jerusalén contribuyó especialmente a construir la imagen de Saladino como un gobernante diferente de otros líderes militares de su época. Tras la rendición, numerosos habitantes pudieron abandonar la ciudad mediante el pago de rescates, y algunas fuentes medievales relatan que el propio sultán intervino para favorecer la liberación de personas que no podían pagarlos.

Sin embargo, el episodio fue más complejo. No todos los habitantes recibieron el mismo trato y también hubo personas esclavizadas. Por eso, la imagen posterior de una conquista completamente pacífica no refleja toda la realidad histórica. La rendición fue fruto de una negociación en un contexto militar y estuvo acompañada de diferentes medidas según la situación de cada grupo.

La reflexión sobre la sangre y el resentimiento encaja con una realidad evidente de aquel periodo, ya que las guerras podían generar cadenas de represalias difíciles de detener. La conquista de una ciudad podía convertirse en el motivo de una nueva campaña y una derrota podía alimentar el deseo de recuperar los territorios perdidos.