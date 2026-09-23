Napoleón Bonaparte, militar y estratega: «Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan haberla encontrado»

Napoleón Bonaparte (Ajaccio, 15 de agosto de 1769-Santa Elena, 5 de mayo de 1821) es uno de los hombres más importantes de su historia y sus hazañas en el campo de batalla quedarán para siempre registradas en los libros. Fue el primer cónsul y líder absoluto de Francia, además de rediseñar el mapa de Europa con grandes conquistas antes de caer en la famosa Batalla de Waterloo y ser exiliado a la isla de Santa Elena, donde acabó muriendo en 1821. Consulta en este artículo la última reflexión viral y las mejores frases durante la vida y obra de Napoleón Bonaparte.

«Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan haberla encontrado». Esta es la última reflexión viral que se le atribuye a un Napoleón cuya vida fue llevada en 2023 a la gran pantalla con la película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix, en la que se narran los orígenes del líder militar francés y su rápido e imparable ascenso de oficial del ejército a emperador de Francia. Desde su demostración de cualidades en el sitio de Tolón hasta el golpe de Estado de Brumario en el que se convirtió en el primer cónsul y líder absoluto de Francia.

Tras ello, en 1804 se autocoronó como emperador de los franceses y un año más tarde logró su mayor victoria contra el ejército ruso y austriaco en la histórica batalla de Austerlitz. Esto amplió su dominio y expansión por Europa, confirmándose como una de las personalidades más importantes de la época. La derrota en la guerra de la independencia española fue un aviso para un Napoleón que sufrió una dolorosa derrota en la batalla de las Naciones que provocó su primera abdicación en 1814 y su exilio a la isla de Elba.

Tras escapar de la isla, recuperó el trono durante los llamados cien días, en los que acabó pereciendo en la histórica derrota en la Batalla de Waterloo, en la que sucumbió ante el Duque de Wellington y el Mariscal Blücher. Tras ello, fue desterrado a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde acabó muriendo en 1821.

La reflexión viral y las mejores frases de Napoleón

Napoleón Bonaparte ha dejado durante su vida y obra un gran legado en forma de frases que pueden servir de inspiración en el día a día. Estas son sus mejores frases: