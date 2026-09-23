Los economistas lo advierten: «Mientras el petróleo se mantenga alto no hay grandes problemas, pero cuando caiga demasiado podrían llegar dificultades económicas»

El economista Gonzalo Bernardos ha avisado sobre la posible subida del precio del petróleo y ha opinado que esto incluso podría desembocar en una crisis económica. En los últimos días también se han hecho virales en las redes sociales unas declaraciones de un experto en la economía que relaciona una bajada drástica en el coste del crudo con una recesión futura a nivel mundial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el precio del petróleo y cómo puede afectar a la economía.

El precio del barril de Brent está fijado en 99,56 a fecha de martes 22 de septiembre, a punto de iniciarse un mes de otoño en el que se espera una gran inestabilidad política a la espera de los movimientos de Rusia y su amenaza a los países de la OTAN. El cierre del estrecho de Ormuz, el conflicto del Oriente Medio y la llegada del frío del invierno también hacen que el futuro del precio del petróleo en el mundo sea una incógnita. Por ello, el economista Gonzalo Bernardos se ha pronunciado avisando de los peligros que podrían provocar un incremento de los costes.

«Arabia Saudita intentaba sacar el petróleo que tiene por el mar Rojo y le han bombardeado el oleoducto. Ya hay dos refinerías europeas a las que les ha comunicado que no les va a suministrar crudo en octubre. Por lo tanto, tenemos varios problemas. Y nos viene el invierno, que sobre todo para gas natural se necesita bastante más que en la época actual», comienza diciendo el profesor de economía de la Universidad de Barcelona, que incluso ha dejado claro que esto podría provocar una recesión en la Unión Europea.

«Entonces esto solo puede empeorar. Y fíjate en la evolución del gasóleo y de la gasolina, que casualmente ha sido la misma desde el 1 de septiembre hasta la actualidad. Ha pasado de 1,78 euros a 1,94. Y si el Gobierno no lo remedia, me parece que pronto en muchas gasolineras veremos ambos productos por encima de los 2 euros. Si no ataca al precio de la gasolina y del gasóleo, la inflación va a continuar subiendo. Y en segundo lugar, el malestar ciudadano por la subida del precio de la gasolina y del gasóleo también va a aumentar», ha apuntado en el programa Más vale tarde de La Sexta.

«Si seguimos sin tránsito por el estrecho de Ormuz, si continúa Irán a través del mismo o si los rebeldes hutíes siguen destruyendo instalaciones petrolíferas y gasísticas o impidiendo el paso de barcos por el mar Rojo. Esto solo puede empeorar», avisa a la vez que vaticina que «veo los 120 dólares». «Eso sería muy peligroso. Ya no estaríamos hablando solo de una gran inflación, sino que estaríamos hablando de que en Europa, probablemente bastantes países, entrarían en estancamiento total, es decir, incremento del PIB cero o incluso recesión económica», avisa sobre una posible crisis.

El aviso de los economistas sobre el precio del petróleo

Curiosamente, hace unos días el perfil de TikTok @sectorviral ha publicado un vídeo en el que otro economista avisa de lo contrario: «Si el petróleo vuelve a estar barato, preocúpate».

«Si encontramos el petróleo barato, Dios no lo quiera, porque va a significar que estamos metidos en una crisis económica potente a nivel mundial y simplemente no se está consumiendo», comienza diciendo en el vídeo antes de dar una explicación a estas palabras.

«Es muy sencillo, el precio del petróleo oscila en función de muchas variables, entre ellas la oferta y la demanda. Si la producción de petróleo es superior a la demanda que hay, el precio del petróleo baja y viceversa. Es ley de oferta y demanda», afirma a la vez que deja claro que: «Los productores de petróleo tienen mecanismos, que es reducir la producción si está descompensada, pero hasta cierto punto. Esto no es una máquina que dice que ahora perforo más petróleo y produzco más. No, esto no funciona así».

«Los pozos de petróleo no funcionan así. Una vez que están en marcha, no los puedes parar. Si el petróleo está muy barato, es básicamente porque sobra, y si sobra, es porque la economía no está empujando», argumenta.