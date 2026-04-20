El precio del petróleo ha vuelto a repuntar este lunes al subir cerca del 5,6%, hasta girar en torno a los 95 dólares por barril. Por tanto, la cotización del crudo está siendo capaz de resistir por debajo de la barrera de los 100 dólares. Con todo, esta es una cantidad considerable si se compara con los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

En concreto, el precio del petróleo de calidad Brent, que se utiliza a modo de referencia en Europa, se ha disparado alrededor del 5,6% en torno a las 7:55 horas de este lunes y se movía por encima de los 95 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), que se utiliza a modo de referencia en EEUU, se encarecía más de un 6%, hasta los 88,9 dólares por barril, también lejos de los máximos que ha llegado a alcanzar por el conflicto en Oriente Medio.

No obstante, esta situación ha contagiado cierto pesimismo a las bolsas internacionales, con el Ibex 35 descendiendo más del 0,9% tras la apertura de la sesión de hoy.

El precio del petróleo

La subida del precio del Brent en las primeras horas de este lunes se produce después de una nueva escalada del conflicto entre EEUU e Irán y de recrudecerse los problemas en el Estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de EEUU, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático.

«Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán», ha subrayado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya -el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní, IRIB.

A renglón seguido, Zolfaqari ha advertido que las Fuerzas Armadas de Irán «responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos».

El buque iraní capturado es el Touska, una embarcación de casi 275 metros de eslora que, según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas.

Cabe señalar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluye al Touska en su lista de buques sancionados.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado la llegada este próximo lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el próximo martes 21 las negociaciones de paz con Irán, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.