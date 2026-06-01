El tribunal rechaza anular el juicio del hermano de Sánchez pero le retira un delito por haber prescrito

El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este lunes, antes del comienzo de las testificales, la anulación del juicio, como pedían las defensas. Sin embargo, José Antonio Patrocinio, presidente de la sala, sí ha admitido la prueba documental propuesta por las partes al arrancar la segunda sesión y ha declarado prescrito uno de los cargos contra Sánchez, el de aceptación de nombramiento ilegal.

El delito del que se libera a David Sánchez, por la prescripción del mismo, es el más leve de los que se le imputan al hermano de Pedro Sánchez. La reclamación de pena a Sánchez, por parte de las acusaciones populares, entre las que están personados el PP y Vox, se eleva a una condena de tres años de cárcel y una multa de 32.400 euros. En la petición se incluye un año y medio de prisión por adjudicación irregular de puestos en la Diputación de Badajoz y también año y medio por, presuntamente, influir en la contratación del ex asesor de La Moncloa, Luis María Carrero.

Este lunes, el juez ha admitido las pruebas propuestas por las partes y ha desestimado todas las cuestiones, a excepción de dos puntos. El primero de los admitidos expulsa de algunos cargos al ex secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, uno de los once acusados en el juicio, y acuerda no atribuirle cualquier hecho punible relacionado con la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y también acusado, como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Asimismo, ha declarado prescrito el delito de nombramiento ilegal contra David Sánchez, aunque las partes de la acusación han mostrado su desacuerdo ante la decisión.

El tribunal considera que se trata de una acusación «sorpresiva», pues durante la instrucción y su interrogatorio «no fue informado sobre los mismos ni tampoco fue descrito como hecho punible». Estas cuestiones previas han sido admitidas por el tribunal, que ha dado a conocer su resolución al inicio de la segunda jornada del juicio por la contratación de David Sánchez por la Diputación pacense.

El resto de cuestiones que plantearon las defensas en la primera sesión, celebrada el pasado jueves, han sido rechazadas, entre ellas la nulidad de la investigación y la pérdida del derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos personales analizados.

La nulidad fue planteada por las defensas al considerar que los delitos fiscales y de malversación que figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias –junio de 2024– que abrió la investigación no son los que finalmente dieron pie al escrito final de apertura de juicio oral por tráfico de influencias y prevaricación.

Tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo, para quienes se solicitan tres años de prisión, declararán inicialmente entre los días 4 y 5 de junio, una vez lo hagan los nueve acusados restantes y los 42 testigos.