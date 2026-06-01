La estremecedora confesión de Rodolfo Sancho: «El primer recuerdo de mi hijo es su madre intentando suicidarse»

El juicio entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo por un presunto delito leve de vejaciones dejó momentos de enorme tensión emocional, pero también declaraciones especialmente duras sobre la intimidad familiar de ambos. COOL ha tenido acceso en exclusiva tanto al vídeo completo de la vista conjunta celebrada el pasado 16 de abril en los juzgados de Alcobendas como a las declaraciones individuales de cada una de las partes durante el procedimiento. Fue precisamente durante su intervención individual ante la jueza cuando el actor quiso responder personalmente a las acusaciones vertidas por su expareja y defender el contexto en el que se produjeron los mensajes de WhatsApp que originaron la denuncia.

La vista judicial se enmarca en el procedimiento iniciado en febrero de 2024, cuando Silvia Bronchalo denunció a Rodolfo Sancho por presuntos insultos y comentarios vejatorios durante la gestión de la defensa de su hijo, Daniel Sancho, actualmente condenado en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Aunque inicialmente la causa por violencia de género fue archivada, posteriormente se reabrió parcialmente y quedó reducida a un delito leve centrado en un único mensaje: «Eres bipolar. Y tiene tratamiento». Finalmente, el actor terminó siendo absuelto.

En su intervención ante la magistrada, Rodolfo Sancho negó rotundamente haber intentado humillar a Silvia Bronchalo y defendió que sus palabras nunca tuvieron intención ofensiva. De hecho, durante el juicio llegó a asegurar que si realmente hubiese querido insultarla habría utilizado expresiones mucho más agresivas. «Si yo hubiera querido vejarla, la habría llamado ‘puta loca de mierda’», explicó para defender que su referencia a la bipolaridad pretendía ser «un consejo» y no un ataque. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de su declaración individual llegó cuando abordó los episodios de autolesiones que, según su versión, habría protagonizado Silvia Bronchalo años atrás.

Todo surgió después de que la defensa hiciera referencia a unas declaraciones públicas en las que ella aseguraba haberse autolesionado una única vez y en un contexto distinto al que describía el actor. Fue entonces cuando Rodolfo Sancho lanzó una confesión especialmente dura sobre el pasado familiar y el recuerdo que, según explicó, habría marcado la infancia de su hijo Daniel. «Mentira, se ha autolesionado dos veces. La primera de ellas delante de mi hijo de dos años, no de cinco o seis como dice ella», aseguró ante la jueza.

El actor insistió en que esos episodios tuvieron un fuerte impacto emocional en el entorno familiar y pronunció una de las frases más delicadas de toda la vista judicial: «Mi hijo siempre dice: ‘Papá, el primer recuerdo que tengo yo de mi infancia es mi madre intentando suicidarse’». La afirmación se produjo dentro de la exposición personal de Rodolfo Sancho sobre el deterioro de la relación y el conflicto que, según defendió, lleva años arrastrándose entre ambos. El intérprete aseguró sentirse profundamente molesto por lo que considera una utilización distorsionada de determinados episodios privados y expresó «absoluta rabia» por las acusaciones presentadas contra él.

Durante ese mismo tramo del interrogatorio, Rodolfo también cuestionó que Silvia Bronchalo intentara responsabilizarle de sus problemas emocionales y de sus autolesiones. «Hay un momento en la vida en el que hay que responsabilizarse de los actos de uno mismo», declaró ante la jueza, visiblemente serio. Toda esta declaración se produjo además en un contexto de máxima exposición mediática para la familia Sancho-Bronchalo. El procedimiento judicial coincidió con el enorme impacto público del caso de Daniel Sancho en Tailandia y con meses de tensión entre ambos progenitores por la gestión de la defensa del joven.

En paralelo, Silvia Bronchalo también ofreció durante el juicio su propia versión de los hechos y aseguró que su hijo le pidió retirar la denuncia contra Rodolfo Sancho porque, de no hacerlo, «la iban a destruir». Unas palabras que, según explicó ella misma, Daniel le habría repetido incluso durante el juicio celebrado en Tailandia. Lejos de rebajar la tensión, las declaraciones cruzadas durante la vista reflejaron la profunda fractura familiar existente entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, marcada por reproches personales, acusaciones mutuas y el enorme desgaste emocional derivado del caso judicial de su hijo.