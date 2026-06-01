La acusación de Silvia Bronchalo contra Rodolfo Sancho: «Me dijo que los traumas de mi hijo eran culpa mía»

«Me dijo que los traumas de mi hijo eran culpa mía». Esa fue una de las frases más duras que Silvia Bronchalo pronunció durante su declaración individual en el juicio contra Rodolfo Sancho por un presunto delito leve de vejaciones. COOL ha tenido acceso en exclusiva tanto a la vista conjunta celebrada el pasado 16 de abril en los juzgados de Alcobendas como a las declaraciones individuales de ambas partes, marcadas por una enorme tensión emocional y constantes reproches personales relacionados con el caso de Daniel Sancho.

La madre del joven condenado en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta aseguró ante la jueza que Rodolfo Sancho llegó a responsabilizarla directamente de los problemas emocionales de su hijo en pleno conflicto familiar derivado del procedimiento judicial en Asia. Según explicó durante su intervención, aquellas palabras le provocaron un profundo dolor en uno de los momentos más complicados de su vida. Bronchalo sostuvo que durante meses se sintió continuamente desacreditada y apartada de decisiones importantes relacionadas con la defensa de Daniel Sancho. En su relato ante la magistrada, describió una convivencia marcada por discusiones constantes, reproches y una presión mediática que terminó agravando todavía más la relación con su expareja.

El procedimiento judicial se remonta a febrero de 2024, cuando Silvia Bronchalo denunció a Rodolfo Sancho por presuntos insultos y comentarios vejatorios en conversaciones privadas mantenidas mientras ambos gestionaban desde España la defensa del joven en Tailandia. En su denuncia inicial, la madre de Daniel aseguraba que el actor la había llamado «pirada», «incapaz» y que incluso había hecho referencias a un supuesto trastorno mental.

Aunque inicialmente el juzgado archivó la causa por violencia de género al apreciar contradicciones en el relato y no ver indicios suficientes de maltrato, Silvia recurrió la decisión y la Audiencia Provincial terminó reabriendo parcialmente el caso. Finalmente, el procedimiento quedó reducido a un delito leve de vejaciones centrado en un único mensaje de WhatsApp: «Eres bipolar. Y tiene tratamiento». Rodolfo Sancho acabaría siendo absuelto posteriormente. Sin embargo, durante el juicio las acusaciones cruzadas fueron mucho más allá de ese mensaje concreto y dejaron al descubierto la profunda fractura existente entre ambos. En el caso de Silvia Bronchalo, buena parte de su declaración se centró en explicar cómo vivió emocionalmente aquellos meses posteriores a la detención de su hijo y el papel que, según ella, jugó Rodolfo Sancho durante ese periodo.

Uno de los episodios que recordó ante la jueza tuvo que ver con las discusiones surgidas mientras ambos intentaban coordinar la contratación de abogados y la estrategia de defensa en Tailandia. Bronchalo aseguró que el actor cuestionaba constantemente su capacidad para participar en determinadas reuniones y llegó incluso a hacer comentarios despectivos relacionados con su nivel de inglés y sus orígenes humildes. «¿Para qué vas a estar, si no sabes inglés?», relató que le dijo Rodolfo Sancho cuando ella insistió en acompañarle a una reunión importante relacionada con el caso de Daniel. Según explicó Silvia, ella respondió que podían utilizar intérpretes y recordó que muchos tailandeses tampoco hablaban un inglés perfecto, pero aun así sintió que la apartaban de decisiones relevantes.

La madre de Daniel Sancho aseguró además que toda aquella situación terminó generándole una enorme ansiedad. Insistió en varias ocasiones en el fuerte desgaste psicológico que sufrió durante aquellos meses, marcados no solo por la tragedia judicial de su hijo, sino también por el conflicto permanente con Rodolfo Sancho. Otro de los momentos más delicados de su intervención llegó cuando relató la conversación que mantuvo con Daniel Sancho después de presentar la denuncia contra su padre. Según explicó ante la magistrada, el joven la llamó muy alterado después de haber hablado previamente con Rodolfo Sancho y le pidió que retirara la denuncia. «Me dijo que si no lo hacía me iban a destruir», aseguró Bronchalo durante la vista. Según su versión, aquella advertencia no se produjo en una única ocasión y Daniel volvió a insistirle en ello incluso durante el juicio celebrado en Tailandia.

A lo largo de toda su declaración, Silvia Bronchalo trató de transmitir a la jueza el enorme impacto emocional que, según sostiene, tuvieron tanto los mensajes recibidos como determinadas actitudes de Rodolfo Sancho durante la gestión del caso. La madre de Daniel insistió en que nunca buscó iniciar una guerra pública contra su expareja, pero defendió que necesitaba denunciar una situación que le estaba afectando profundamente a nivel psicológico. Frente a esa versión, Rodolfo Sancho defendió durante su propia declaración individual que jamás tuvo intención de humillarla y negó tajantemente muchas de las acusaciones realizadas por Bronchalo. El actor insistió en que el famoso mensaje sobre la bipolaridad pretendía ser «un consejo» y no un insulto, llegando incluso a afirmar ante la jueza que si hubiese querido vejarla, habría utilizado expresiones mucho más agresivas.

Las declaraciones cruzadas de ambos dejaron patente el enorme deterioro de la relación entre los padres de Daniel Sancho, marcada desde hace meses por reproches personales, acusaciones mutuas y el foco mediático permanente derivado del caso judicial en Tailandia. Aunque el procedimiento terminó con la absolución de Rodolfo Sancho, la vista celebrada en Alcobendas evidenció la profunda fractura familiar existente entre ambas partes.