Chenoa se confiesa ante Rafa Sánchez de La Unión en ‘Tu cara me suena’: «Pensaba que serías mi novio algún día»

En la séptima gala de Tu cara me suena ha comenzado a notarse la presión y los concursantes siguen superándose semana tras semana. Está claro que la final cada vez está más cerca y todos aspiran a hacerse con el gran premio de esta edición. La variedad ha sido amplia y los participantes han tenido una nueva oportunidad para deslumbrar al público. Desde Leonor Lavado abriendo la noche con Call Me de Spagna hasta J Kbello cumpliendo el sueño de su hijo con una interpretación inspirada en El Rey León, las sensaciones han sido muy positivas. Eso sí, el momento de la noche lo ha protagonizado Chenoa con una inesperada confesión que desató su lado más fan.

La pasada semana, Jesulín de Ubrique se convirtió en uno de los protagonistas y no precisamente porque su actuación fuese impecable. El suspenso estuvo bastante claro y su imitación de El Fary dejó mucho que desear. Tanto fue así que, después de interpretar el famoso tema Apatrullando la ciudad, el jurado remarcó en varias ocasiones los errores en la letra y los momentos en los que se perdió durante la actuación. Lolita fue bastante sincera al valorarlo: «Él lo trabaja mucho, se lo pasa bien, lo que pasa es que a veces no le sale».

Al finalizar aquella gala, el pulsador le tenía reservada una prueba muy especial. Le tocó una de las casillas más temidas y a la vez más atractivas del programa: Original y copia, donde los concursantes tienen que compartir escenario con el artista al que imitan. En esta ocasión, Jesulín tuvo que convertirse en Rafa Sánchez, vocalista de La Unión, y cantar junto a él uno de sus temas más conocidos.

El padre de Juls Janeiro fue el tercero en salir al escenario y se enfrentó a Vuelve el amor. Antes de actuar, el diestro reconoció que la experiencia imponía más de lo habitual. «Estar al lado del artista que interpretas te impone, pero también te ayuda. Yo creo que esta gala gano yo», comentó entre risas. Una actuación especialmente significativa también para Rafa Sánchez, que se encuentra actualmente inmerso en su gira de conciertos.

Sin embargo, el momento clave de la noche Tu cara me suena llegó durante las valoraciones. Fue entonces cuando Chenoa dejó a un lado su papel de jurado y mostró a la adolescente que llevaba dentro. La cantante sorprendió a todos con una confesión que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

La ex pareja de David Bisbal no ocultó la emoción al dirigirse al cantante y confesó: «Estaba enamorada de pequeña y he crecido con tus canciones. Yo te miraba y pensaba que serías mi novio algún día. Voy a llorar, soy súper fan». Unas palabras que provocaron la sonrisa de Rafa Sánchez y los aplausos del público.

Pero Chenoa todavía quiso ir un paso más allá en esta gala de Tu cara me suena. «La Unión ha marcado la historia de este país. Es el grupo por excelencia de España», añadió visiblemente emocionada.

Para terminar, la cantante se fundió en un abrazo con Rafa Sánchez y remató el momento con una frase que reflejaba perfectamente lo que estaba sintiendo: «Me voy súper contenta a mi casa esta noche. Rafa, has sido una de las personas más importantes a todos los niveles y enamorada hasta la médula».

Mientras tanto, el programa sigue avanzando hacia sus fases decisivas. El pulsador ha estrenado nuevas casillas, entre ellas la de Trae a tu mascota, y la próxima semana promete nuevas sorpresas. Nombres como Patricia Manterola, Rosana o Ricky Martin llegarán al escenario convertidos en imitaciones. Y, a estas alturas del concurso, la presión ya no deja de crecer.