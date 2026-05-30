Florence Pugh liderará una de las adaptaciones literarias más deseadas: «Entre la vida y la muerte hay una biblioteca»

La literatura ha estado unida al audiovisual desde el propio nacimiento del séptimo arte. Ya sea para adaptar novelas de prestigio como Frankenstein o Las uvas de la ira o para versionar el fenómeno superventas del momento, figuras como Tolkien, Shakespeare, Agatha Christie, Dickens o Raymond Chandler han creado el germen de algunas de las obras más populares del cine. Y por eso, teniendo en cuenta la crisis de creatividad actual de Hollywood, no resulta nada extraño comprobar cómo la industria sigue recurriendo a los best sellers de nuestros días. El turno le ha llegado ahora a Florence Pugh: la estrella de Marvel producirá y protagonizará la adaptación cinematográfica de La biblioteca de la medianoche.

Escrito por Matt Haig, el drama fantástico ha vendido 12 millones de copias desde su publicación en 2020. Unos datos que invitaban a un seguimiento voraz por parte de los grandes estudios, quienes se han batido recientemente en el mercado libre de Cannes por hacerse con los derechos de distribución del proyecto. Según supimos la semana pasada por medios norteamericanos, Paramount, Focus y Sony compiten por ser la major que proyecte el filme por medio mundo, aunque también se sabe que Studiocanal, productora y financiera de la historia, querrá conservar la titularidad y exclusividad en sus territorios. La cinta tendrá un presupuesto de aproximadamente 70 millones de dólares y la singularidad de la propuesta, sumada a la presencia de la actriz británica, invitan a pensar en ella como un auténtico filón para un impacto futuro en la taquilla mundial.

Florence Pugh protagonizará ‘La biblioteca de la medianoche’

Florence Pugh interpretará a la protagonista de La biblioteca de la medianoche, Nora Seed, una mujer que se encuentra ante la posibilidad de ser quien quiera, gracias a la enorme cantidad de libros a su alcance.

La sinopsis que comparte Alianza Editorial, el sello que la traduce y distribuye en España, dice así: «Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido (…) Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien».

Sobre el papel, el trabajo de Haig es un vergel creativo de múltiples posibilidades narrativas. En cambio, el salto al audiovisual es tan ambicioso como complejo. Detrás de la financiación se encuentran Studiocanal y Blueprint Pictures, la aclamada productora independiente británica que nos regaló títulos como Almas en pena de Inisherin (2022) y Desconocidos (2023), entre otros. La marca ya adaptó en 2001 otro libro de Haig, El chico que salvó la Navidad (disponible en Netflix).

Para la dirección, Pugh y su equipo han escogido al australiano Garth Davis. El cineasta es el responsable de películas cargadas de emoción como Lion (2016), María Magdalena (2018) e Intruso (2023). No será la primera colaboración con la nominada al Oscar por Mujercitas (2019), pues después del verano estrenarán juntos la versión seriéfila de Al este del Edén, donde Davis es uno de los realizadores principales.

Una de las actrices del momento

Con tan sólo 30 años, la actriz nacida en Oxford tiene una de las agendas fílmicas más increíbles de Hollywood. Este 2026 prolongará su compromiso con el cine de superhéroes, encarnando de nuevo a Yelena Belova brevemente en Spider-Man: Brand New Day y quizás con una presencia mayor en Vengadores: Doomsday. Del mismo modo, Pugh recuperará el papel de la princesa Irulán en Dune: Parte Tres.