Milton Friedman, Premio Nobel 1976: «Si pones al Gobierno federal a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría escasez de arena»

Milton Friedman (Nueva York, 31 de julio de 1912 – San Francisco, 16 de noviembre de 2006) es uno de los grandes referentes del liberalismo y uno de los economistas más importantes de todos los tiempos. Líder de la Escuela de Chicago, este economista, estadístico y académico estadounidense de origen judío fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Milton Friedman y sus mejores frases.

Milton Friedman falleció el pasado año 2006 a los 94 años, pero sus enseñanzas y escritos sobre economía perdurarán a lo largo de la historia. Friedman es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX y uno de los grandes referentes del liberalismo. Por ello fue asesor de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido. Su buen hacer en el mundo de la economía le hizo ser galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976.

Como defensor del libre mercado, Milton Friedman fue uno de los líderes de la famosa Escuela de Chicago y cuenta con grandes aportaciones al mundo de la economía en las que se ha basado la Reserva Federal de Estados Unidos y otras instituciones mundiales. A lo largo de su trayectoria también publicó un buen número de obras que marcaron un antes y un después en el concepto de liberalismo. Sus mejores obras son las siguientes:

Ensayos sobre la economía positiva (1953)

Teoría de los precios (1962)

Capitalismo y libertad (1962)

Libertad de elegir (1982)

Una teoría de la función del consumo (1985)

La reflexión viral y mejores frases de Milton Friedman

«Si pones al Gobierno federal a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría escasez de arena». Esta es la reflexión viral de estos días de un Milton Friedman que ha dejado un gran número de frases durante su vida y obra que se quedarán para la eternidad: