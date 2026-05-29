El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado a través de la red social X que «el salario medio en España creció un 23% entre 2018 y 2024». Sin embargo, los datos desmienten su discurso. Santiago Calvo, doctor en Economía y profesor en la Universidad de las Hespérides, ha sacado a relucir que, si se descuentan los impuestos y cotizaciones y se tiene en cuenta el sueldo neto real medio, los españoles cobran un 0,5% menos que cuando el PSOE comenzó a gobernar.

«El salario medio en España creció un 23% entre 2018 y 2024, por encima de la inflación», ha asegurado el dirigente socialista este viernes. «Los salarios bajos lo hicieron en un 42%, duplicando la subida de la inflación», ha espetado.

«Frente al ruido mediático, la realidad de este país: unos ciudadanos que siguen ganando poder adquisitivo gracias a las políticas de este Gobierno», ha sentenciado el presidente del Ejecutivo.

Sin embargo, la realidad del salario medio que cobran de forma efectiva los españoles con Sánchez es otra. El líder del PSOE ha escogido específicamente la variable estadística que pinta un escenario positivo: la retribución bruta. Sin embargo, lo que llega realmente al bolsillo de las familias ha caído desde que está en el poder.

La realidad del salario con Sánchez

Así lo ha hecho ver el doctor en Economía y profesor Santiago Calvo. El economista ha contestado al presidente en X asegurando que hay «tres formas de mirar el mismo salario medio entre 2018 y 2024». «En bruto nominal sube un 23%», pero, «al descontar la inflación, un 3%».

«Al descontar IRPF y cotizaciones, cae un 0,5% en términos reales», ha espetado. «El titular de la subida salarial se evapora en cuanto se mira lo que de verdad llega al bolsillo», ha sentenciado en una publicación el profesional.

Por otro lado, Calvo ha afirmado a OKDIARIO que «el salario bruto ha crecido por encima de la inflación desde 2018, pero lo que llega al bolsillo es el neto, y ahí el panorama se invierte: el salario neto real del trabajador medio está hoy por debajo del de 2018».

«Esa diferencia se la ha quedado en silencio el IRPF, porque su tarifa lleva congelada desde 2015 y el tipo efectivo sobre el salario medio ha subido del 13,6% al 16,3% sin que se aprobara ninguna reforma», ha asegurado el profesional.

«Es la progresividad en frío, una subida de impuestos que se cobra sola y que golpea con más fuerza a las rentas bajas y medias, precisamente las que el discurso oficial presenta como las más beneficiadas», ha lamentado.

Es decir, la presión fiscal durante la época de Sánchez ha mermado la capacidad adquisitiva de los españoles, especialmente por su negativa reiterada a deflactar el IRPF.

Si eso se suma a los grandes costes asociados a la crisis de vivienda que viven colectivos como los jóvenes, la realidad es que numerosas familias viven ahora una situación mucho más complicada que en 2018, cuando el PSOE llegó al poder.

De hecho, tal y como publicó el jueves este periódico, el salario más frecuente se ha desplomado un 10,5% desde que gobierna Pedro Sánchez. Así se refleja en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la creación de empleo que se está viviendo con Sánchez es, más bien, bastante precaria Entre 2018 y 2021, el salario bruto anual más frecuente superó los 18.000 euros, pero a partir de 2022 fue bajando, hasta situarse aquel año en 14.586,4 euros.