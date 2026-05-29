Tezanos empuja a Sánchez a convocar elecciones: ganaría con 11 puntos más que el PP

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige el socialista José Félix Tezanos, sitúa al PSOE como ganador en unas elecciones generales, con el 36,2% de intención de voto -dos décimas menos que en el anterior sondeo- frente al 24,9% del PP, 1,3 puntos más. Vox lograría el 16,2% del voto y Sumar, el 5,7%. Los socialistas se mantienen, pues, a la cabeza, aunque el PP recorta la distancia en más de un punto y medio, del 12,8 de abril al 11,3 de este mes.

El último barómetro, correspondiente al mes de abril, colocaba al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses. Por su parte, el PP se mantenía prácticamente igual, con un respaldo del 23,6%. Entonces, la encuesta se realizó en pleno juicio del caso de las mascarillas, que afecta al ex ministro José Luis Ábalos y del que próximamente se conocerá la sentencia.

Antes de la imputación de Zapatero

Esta vez, el trabajo de campo se realizó en plena campaña de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo -que ganó Juanma Moreno- y antes de la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Dos días después de los comicios se conoció el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citaba como imputado a Zapatero y le señalaba como líder de una trama de tráfico de influencias para rescatar a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que acabó recibiendo un préstamo estatal de 53 millones de euros en la pandemia de coronavirus.

En consecuencia, también queda fuera de los cuestionarios la entrada de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz para recabar información sobre el caso de las cloacas, conocido esta misma semana, por el que se trataba de influir en las investigaciones judiciales contra el PSOE.